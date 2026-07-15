GÜNCELLEME - Çorum'da ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Çorum'un Laçin ilçesinde sebze bahçelerinin bulunduğu alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.



Dutludere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede çevredeki meyve bahçelerine ve anız halindeki tarlalara yayılan yangın, ardından bölgedeki ormanlık alana sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangın, Laçin'in yanı sıra Dodurga ve Hamamözü belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü personelinin müdahalesiyle söndürüldü. Çalışmalara, çevredeki vatandaşlar da çeşitli tarım aletleriyle destek verdi.





Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı.





Yangında, yaklaşık 6 dekar ormanlık alan, saman balyaları bulunan 20 dekar anız tarlası ile 5 dekar sebze bahçesi zarar gördü.



