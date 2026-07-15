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        GÜNCELLEME - Çorum'da ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Çorum'un Laçin ilçesinde sebze bahçelerinin bulunduğu alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 19:20 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Çorum'da ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Çorum'un Laçin ilçesinde sebze bahçelerinin bulunduğu alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Dutludere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede çevredeki meyve bahçelerine ve anız halindeki tarlalara yayılan yangın, ardından bölgedeki ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, Laçin'in yanı sıra Dodurga ve Hamamözü belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü personelinin müdahalesiyle söndürüldü. Çalışmalara, çevredeki vatandaşlar da çeşitli tarım aletleriyle destek verdi.


        Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı.


        Yangında, yaklaşık 6 dekar ormanlık alan, saman balyaları bulunan 20 dekar anız tarlası ile 5 dekar sebze bahçesi zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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