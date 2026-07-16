Çorum'da ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 60 ardıç ağacı zarar gördü

Çorum'un Dodurga ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaklaşık 60 ardıç ağacı zarar gördü.



Çatar Mahallesi Armutluk mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, vatandaşların da yardımıyla büyümeden söndürüldü.



Yaklaşık 5 dekar alanda etkili olan yangın nedeniyle yaklaşık 60 ardıç ağacı zarar gördü.







