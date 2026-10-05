Çorum'da yanan samanlık kullanılamaz hale geldi

Yeni Hayat Mahallesi Şehit Adil Yıldız Caddesi'nde İhsan Çırakoğlu'na ait evin samanlık bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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