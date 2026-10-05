Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı
Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu anne hayatını kaybetti, 2 çocuğu yaralandı.
Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu anne hayatını kaybetti, 2 çocuğu yaralandı.
Ebru C'nin (33) kullandığı 19 KE 059 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolu Sıklık mevkisinde aynı yönde seyreden Ferhat Z. idaresindeki 19 AFP 378 plakalı otomobille çarpışarak devrildi.
Kazada, Ebru C. ile araçta bulunan çocukları E.A.C. (6) ve D.C. (5) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı Ebru C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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