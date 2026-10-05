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        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı

        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı

        Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu anne hayatını kaybetti, 2 çocuğu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 08:50 Güncelleme:
        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı

        Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu anne hayatını kaybetti, 2 çocuğu yaralandı.

        Ebru C'nin (33) kullandığı 19 KE 059 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolu Sıklık mevkisinde aynı yönde seyreden Ferhat Z. idaresindeki 19 AFP 378 plakalı otomobille çarpışarak devrildi.

        Kazada, Ebru C. ile araçta bulunan çocukları E.A.C. (6) ve D.C. (5) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralı Ebru C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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