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        Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Gökcan İskilip'te öğrencilerle buluştu

        Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen "Kariyer Günleri" söyleşine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 17:13 Güncelleme:
        Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Gökcan İskilip'te öğrencilerle buluştu

        Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen "Kariyer Günleri" söyleşine katıldı.

        İskilip Kaymakamlığı tarafından tarihi Redif Kışlası Konferans Salonu'nda organize edilen etkinlikte konuşan Gökcan, öğrencilere hukuk mesleğini ve mesleki deneyimlerini anlattı.

        Gençlerin başarılı olacaklarına inandıkları meslekleri seçmeleri gerektiğini belirten Gökcan, hedeflerine ulaşabilmek için disiplinli ve çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

        Söyleşi sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Gökcan, doğup büyüdüğü memleketinde gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

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        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci de Gökcan'a katılımından dolayı teşekkür ederek, günün anısına hediye takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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