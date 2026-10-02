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        Çorum'da dayısı tarafından sopayla darbedilen kişi ağır yaralandı

        Çorum'da dayısı tarafından sopayla darbedilen kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 09:08 Güncelleme:
        Çorum'da dayısı tarafından sopayla darbedilen kişi ağır yaralandı

        Çorum'da dayısı tarafından sopayla darbedilen kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, S.K. ile Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine gelen yeğeni Y.K. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K, Y.K'yi sopayla darbetti.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olayın ardından kaçan ve farklı suçlar nedeniyle adli tedbir kapsamında bacağında elektronik kelepçe olduğu belirtilen S.K'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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