Çorum'da dayısı tarafından sopayla darbedilen kişi ağır yaralandı.

Olayın ardından kaçan ve farklı suçlar nedeniyle adli tedbir kapsamında bacağında elektronik kelepçe olduğu belirtilen S.K'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, S.K. ile Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine gelen yeğeni Y.K. arasında tartışma çıktı.

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