Sungurlu Belediye Başkanı Dere, 2,5 yıllık çalışmalarını değerlendirdi

Çorum'da Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, görevde bulunduğu 2,5 yıllık dönemde hayata geçirilen projeler ile yapılması planlanan yatırımlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Dere, Sungurlu Kent Park Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, belediyenin üretim kapasitesini artırarak altyapı, üstyapı, sosyal destek, enerji, imar ve ulaşım alanlarında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Asfalt ve beton santrallerini kurduklarını, parke taşı üretimine başladıklarını belirten Dere, yaklaşık 350 kilometrelik yol ağında yaklaşık 100 bin ton sıcak asfalt kullandıklarını, 100 bin metrekare civarında da kilit parke taşı döşediklerini anlattı.

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Bu çalışmaların yaklaşık 300 milyon liralık yatırıma karşılık geldiğini dile getiren Dere, "Belediyenin enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla Güneş Enerji Santrali (GES) projesini hayata geçirdik. Yaklaşık 200 milyon lira yatırım bedeline sahip 3,2 megavatlık GES projesinin temeli atıldı. Yaklaşık 36 dönümlük alanda düğün salonu ve kongre merkezi projesi için çalışmalara başladık. Yaklaşık 2 bin kişi kapasiteli olacak merkez 3 bin 600 metrekare civarında inşaat alanına sahip." dedi.

İlçenin 1200 hektarlık mevcut imar alanının 1500 hektarın üzerine çıkarılmasının planlandığını aktaran Dere, bu çalışmaların özellikle geçmişte mahkeme kararlarıyla iptal edilen bazı imar uygulamalarının önünü açacağını kaydetti.

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Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) 7 bin dönüm daha genişletilmesinin ilçenin geleceği açısından önem taşıdığını vurgulayan Dere, mevcut 5 bin dönümlük alanın tamamen dolduğunu belirtti.

Sungurlu'nun önemli ihtiyaçlarından birinin içme suyu arıtma tesisi olduğuna işaret eden Dere, ilçeye su sağlayacak barajlarda su tutma sürecinin başladığını söyledi.

Kırankışla Barajı'nın doluluk seviyesinin yüzde 99'a yaklaştığını, barajlardan arıtma tesisine suyu taşıyacak isale hattı ile içme suyu arıtma tesisinin yatırım programına alınmasının önem taşıdığını vurgulayan Dere, "İlçede son dönemde savunma sanayisi yatırımlarına bağlı olarak konut ihtiyacı arttı. 4 binin üzerinde konut için ruhsat verildi. TOKİ tarafından yapılması planlanan 364 konutun kısa sürede tamamlanması bekleniyor. İlave 400 konut için çalışmalar sürüyor." diye konuştu.

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İhtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımların yanı sıra üniversitelerde eğitim gören öğrencilere eğitim desteği verdiklerini aktaran Dere, ücretsiz ulaşım kartları ve diğer sosyal yardım uygulamalarının da sürdüğünü ifade etti.

Belediyeye ait ekmek fabrikasında üretimin devam ettiğini belirten Dere, Kent Park'a yerleştirilen F-4 savaş uçağının gençlere havacılık ve savunma sanayisi alanında ilham vermesini amaçladıklarını dile getirdi.

Sungurlu Belediyespor'un farklı branşlarda faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Dere, voleybol takımının yeni sezonda da mücadele edeceğini aktardı.

Dere, ayrıca yağlı güreş organizasyonlarının sürdürüleceğini, belediye bünyesinde başarılı güreşçilerden oluşan bir takım oluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.

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Görev döneminde planlanan projelerin önemli bölümünün tamamlandığını, Sungurlu'nun uzun yıllardır biriken sorunlarının çözümü için çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Dere, "Biz şikayet makamı değil, sorunları çözme makamıyız. Hükümetimizin desteği ve belediyemizin üretim gücüyle ilçemize yatırımları kazandırmaya devam edeceğiz." dedi.