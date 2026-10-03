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        Çorum'da ağaçlardan düşen 7 kişi yaralandı

        Çorum'da farklı bölgelerde ağaçlardan düşen 7 kişi, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 09:45 Güncelleme:
        Çorum'da ağaçlardan düşen 7 kişi yaralandı

        Çorum'da farklı bölgelerde ağaçlardan düşen 7 kişi, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Oğuzlar ilçesinde A.B. (45), O.S. (48) ve S.G. (52), Uğurludağ ilçesinde İ.Ö. (68), Eskice köyünde H.G.O. (62), Elvançelebi köyünde H.S. (52) ve Cerit köyünde R.S. (53) ağaçtan düşerek yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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