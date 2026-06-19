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        Çorum'da yükümlüler okul binalarının yenilenmesine katkı sunuyor

        Çorum'da denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülere yönelik boyacılık kursu kapsamında okullarda bakım ve onarım çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 12:37 Güncelleme:
        Çorum'da yükümlüler okul binalarının yenilenmesine katkı sunuyor

        Çorum'da denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülere yönelik boyacılık kursu kapsamında okullarda bakım ve onarım çalışması yürütülüyor.

        Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, boyacılık kursuna katılan yükümlülerin belirlenen 20 okulda boya, badana, tamirat ve tadilat çalışmalarına katkı sağlaması planlanıyor.

        Kurs kapsamında mesleki beceri kazanan yükümlüler uygulamalı eğitim faaliyetleri çerçevesinde okulların boya ve bakım çalışmalarında görev alıyor. Bu sayede hem eğitim kurumlarının fiziki koşullarının iyileştirilmesine destek veriliyor hem de yükümlülerin meslek edinerek topluma kazandırılması hedefleniyor.

        Boyacılık kursunda teorik eğitimlerini tamamlayan yükümlülerin uygulamalı eğitimlerine devam ettiği Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Akdülger ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, çalışmaları inceledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bektaş, "Kurumlar arası işbirliğiyle yürütülen bu tür çalışmalar toplumsal fayda sağlamaktadır. Denetimli serbestlik yükümlülerinin rehabilitasyon süreçlerine ve meslek edinmelerine katkı sunan faaliyetleri sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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