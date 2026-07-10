Dodurga'da muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı yapıldı
Dodurga Belediyesince, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.
Dodurga Belediyesince, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.
İlçede cuma namazının ardından camilerde ve belediye sosyal tesislerinde vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya da vatandaşlarla aşure ikramında bulundu.
Aşurenin birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün en güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Çetinkaya, bu tür programları düzenli olarak sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.
Etkinliğe Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur da katıldı.
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