Gezen Sinema Tırı Dodurga'da vatandaşlarla buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen Gezen Sinema Tırı, Çorum'un Dodurga ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dodurga Kaymakamlığı ve Dodurga Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen programa vatandaşlar ilgi gösterdi. Etkinlikte müzik dinletisinin ardından açık hava sinema gösterimi gerçekleştirildi. Gösterime Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya ve vatandaşlar katıldı. Tokur, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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