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        İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası Çorum'da başladı

        İşitme Engelliler Yıldızlar, Gençler, Büyükler Serbest ve Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 12:32 Güncelleme:
        İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası Çorum'da başladı

        İşitme Engelliler Yıldızlar, Gençler, Büyükler Serbest ve Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da başladı.

        Merkez Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde serbest ve grekoromen stil müsabakaları gerçekleştiriliyor.

        20 ilden 158 sporcunun katıldığı organizasyonda 69 antrenör, idareci ve tercüman da görev alıyor.

        Organizasyon yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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