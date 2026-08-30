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        İtfaiyeci adayı ikizler meslekte de yan yana olmak istiyor

        KEMAL CEYLAN / TUGAY GÖKTÜRK - Çorum'da çocukken kibritle oynadıkları sırada yanlışlıkla evde yangın çıkaran ve o gün itfaiyeci olmaya karar veren 19 yaşındaki ikizler, bu hedeflerine yaklaşırken meslekte de yan yana çalışmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 11:20 Güncelleme:
        İtfaiyeci adayı ikizler meslekte de yan yana olmak istiyor

        KEMAL CEYLAN / TUGAY GÖKTÜRK - Çorum'da çocukken kibritle oynadıkları sırada yanlışlıkla evde yangın çıkaran ve o gün itfaiyeci olmaya karar veren 19 yaşındaki ikizler, bu hedeflerine yaklaşırken meslekte de yan yana çalışmak istiyor.

        Eyüphan ve Serdal Bektaş kardeşler, ilkokula başlamadan önce evde kibritle oynarken yangına neden oldu.

        O gün itfaiyeci olmaya karar veren Bektaş kardeşler, üniversite sınavının ardından Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'ne yerleşti. İkizler, burada ilk eğitim yılını tamamladıktan sonra Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde yaz stajı yapmaya başladı.

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        Her sabah gelip iş kıyafetlerini giydikten sonra rutin kontrollerini yapan ikizler, staj süresince itfaiyeci ağabeylerinden mesleğin inceliklerini uygulamalı olarak öğreniyor.

        Eyüphan Bektaş, AA muhabirine, çocukluktan beri istediği itfaiyecilik mesleğini stajyer olarak yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Masa başı bir işte çalışmayı istemediğini belirten Eyüphan, "Küçükken başımızdan talihsiz bir yangın geçmişti. İtfaiye aracı gelmişti ama boştu. Evimiz yanmıştı. Belki biz biraz daha erken davranıp yangını söndürebiliriz, başkasının hayatına dokunabiliriz diye itfaiyecilik seçtik." dedi.

        Zorunlu staj için Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde staj yaptığını dile getiren Eyüphan, şunları kaydetti:

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        "İtfaiyecilik göründüğünden çok daha zor. Dıştan sadece suyu verdin, yangın söndü gibi görünüyor ama trafik kazaları, arama kurtarma, boğulma, hayvan kurtarma ve intihar girişimi gibi olaylara müdahale ediyoruz. İtfaiyecilik çok heyecanlı ve çok değişkenlik gösterebiliyor. Bazen kedi ve yılan kurtarmaya gidiyoruz, bazen trafik kazalarına gidiyoruz. Bu mesleğe devam etmek istiyorum."

        Bir olaya gitmedikleri zamanlarda istasyonda kıdemli itfaiye erlerinden uygulamalı eğitim aldıklarını anlatan Eyüphan, "Buraya geldiğimizde ilk olarak kıyafetlerimizi değiştiriyoruz ve araçların kontrolüne başlıyoruz. Motorlarda ya da ekipmanlarda bir sıkıntı var mı, hortumlar eksik mi, hidrolik malzemeler çalışıyor mu diye kontrolleri yapıyoruz. Sonra bir önceki vardiyayla devir teslim yapıp beklemeye başlıyoruz." diye konuştu.

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        Kardeşiyle çok iyi anlaştıklarını ve itfaiyecilik mesleğini birlikte yapmak istediklerini dile getiren Eyüphan, "Burada çok uzun zaman birlikte çalışanlar var. Yıllarını beraber geçirmişler. Ben 19 yıldır kardeşimle beraberim. Yürüyüşünden bile ne yapacağını bildiğim için yan yana itfaiyecilik yaptığımızda daha koordineli çalışacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        - "İtfaiyecilik düşündüğünüzden çok daha zor bir meslek"

        Serdal Bektaş ise kardeşiyle aynı okula kayıt yaptırdıklarını, birlikte eğitim aldıklarını ve mesleği birlikte öğrendiklerini kaydetti.

        Stajın kendileri için faydalı olduğunu belirten Serdal, "Staj eğlenceli geçiyor. Burada dışarıda göremeyeceğimiz birçok malzeme hakkında eğitim alıyoruz. Nasıl kullanılacağı, bakımlarının nasıl yapılacağı bize gösteriliyor. Bize çok yardımcı oluyorlar." dedi.

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        İtfaiyeciliğin her saniyenin çok önemli olduğu bir meslek olduğuna dikkati çeken Serdal, "Bir cana dokunmak güzel bir şey. Sivil hayatta itfaiyeyi gördüğümde 'su sıkıyorlar, söndürüp gidiyorlar' olarak görüyordum. Eminim ki birçok insan da böyle düşünüyordur ancak bunun gerçekle hiçbir alakası yok. Malzeme çeşitliliği çok farklı, düşündüğünüzden çok daha zor bir meslek. İtfaiyecilik mesleğinde ilerlemek istiyorum. Bunun dışında bir insanın canını, malını koruyabilmek güzel bir şey." diye konuştu.

        Gelecekte kardeşiyle birlikte bir havalimanında itfaiye eri olarak çalışmak istediklerini dile getiren Serdal, şunları kaydetti:

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        "Kardeşimle okulda beraberiz, stajda da beraberiz. Meslek hayatında da beraber olmak istiyoruz. Havalimanında itfaiye eri olarak çalışmak istiyoruz. Yolumuzu ayırmak gibi bir düşüncemiz yok."

        Bektaş kardeşler, çocukları da evde kibritle oynamamaları konusunda uyardı.

        - Bu mesleği yapacaklarına inanıyorum

        Çorum Belediyesi'nde 6 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan ve itfaiyeci adayı ikiz kardeşlerin eğitimiyle yakından ilgilenen Cevat Çetin ise iki kardeşin de öğrenmeye açık ve istekli olduğunu belirtti.

        Çetin, "Sürekli bir şeyler öğrenmek istiyorlar. Bu mesleği yapacaklarına inanıyorum. Teorik ve uygulamalı eğitimler veriyoruz. Ayrıca, bizimle birlikte olaylara gidiyorlar. Olaylara nasıl müdahale ettiğimizi bizden öğreniyorlar. Allah yollarını açık etsin, Rabb'im gönüllerine göre versin." dedi.

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