Kargı'da 1350 öğrenci karne sevinci yaşadı
Çorum'un Kargı ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi.
Giriş: 26.06.2026 - 17:12 Güncelleme:
Çorum'un Kargı ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi.
İlçede 12 okul ve kurumda eğitim gören 1350 öğrenci karne alarak tatile girdi.
117 derslikte 101 öğretmenle eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü Kargı’da öğrenciler karne sevinci yaşadı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ