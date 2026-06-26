Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Kargı'da 1350 öğrenci karne sevinci yaşadı

        Kargı'da 1350 öğrenci karne sevinci yaşadı

        Çorum'un Kargı ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 17:12 Güncelleme:
        Kargı'da 1350 öğrenci karne sevinci yaşadı

        Çorum'un Kargı ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi.


        İlçede 12 okul ve kurumda eğitim gören 1350 öğrenci karne alarak tatile girdi.

        117 derslikte 101 öğretmenle eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü Kargı’da öğrenciler karne sevinci yaşadı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        Bugün Ne Oldu? 26 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 26 Haziran 2026 haberleri
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        DSS ilaçlama şirketine Böcek ailesinden sonra ikinci iddianame!
        DSS ilaçlama şirketine Böcek ailesinden sonra ikinci iddianame!
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        İsrail Savunma Bakanı İran'ı tehdit etti
        İsrail Savunma Bakanı İran'ı tehdit etti
        Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        Karaal'ın kaçırılmasında yeni görüntü! Aracına takip cihazı taktılar!
        Karaal'ın kaçırılmasında yeni görüntü! Aracına takip cihazı taktılar!
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece!
        Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece!
        İsrail basını: ABD İsrail'e ciddi baskı yaptı
        İsrail basını: ABD İsrail'e ciddi baskı yaptı
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Boşanma kararı aldım"
        "Boşanma kararı aldım"

        Benzer Haberler

        Kadınların el emeği, göz nuru ürünleri Bedesten'de vatandaşlara buluşacak
        Kadınların el emeği, göz nuru ürünleri Bedesten'de vatandaşlara buluşacak
        Çocuklar sahada centilmenlikleriyle mücadele etti, karşılığında 'mavi kart'...
        Çocuklar sahada centilmenlikleriyle mücadele etti, karşılığında 'mavi kart'...
        Alaca Belediyesi'nden vatandaşlara aşure ikramı
        Alaca Belediyesi'nden vatandaşlara aşure ikramı
        Çorum Barajı'nda 2 bin 800 metre ağ ele geçirildi
        Çorum Barajı'nda 2 bin 800 metre ağ ele geçirildi
        Sungurlu'da dere ıslah projesi ihale aşamasına girdi
        Sungurlu'da dere ıslah projesi ihale aşamasına girdi
        Dodurga'da öğrenciler karne sevinci yaşadı
        Dodurga'da öğrenciler karne sevinci yaşadı