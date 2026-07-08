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        Kargı'da elektrikli araçlarla yaz Kur'an kursu için konvoy düzenlendi

        Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Akkise köyünde düzenlenen yaz Kur'an kursu dolayısıyla öğrenciler ve velilerin katılımıyla elektrikli araçlardan oluşan konvoy gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 09:24 Güncelleme:
        Kargı'da elektrikli araçlarla yaz Kur'an kursu için konvoy düzenlendi

        Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Akkise köyünde düzenlenen yaz Kur'an kursu dolayısıyla öğrenciler ve velilerin katılımıyla elektrikli araçlardan oluşan konvoy gerçekleştirildi.

        Köy camisinin imam hatibi Mehmet Özkan tarafından organize edilen etkinlikte, yaz Kur'an kursuna katılan yaklaşık 20 öğrenci ile velileri elektrikli araçlarla köyde konvoy düzenlendi.

        Konvoyun ardından cami bahçesinde katılımcılara ikramda bulunuldu.

        Akkise Köyü Camisi İmam Hatibi Mehmet Özkan, AA muhabirine, her yıl yaz Kur'an kursu dolayısıyla farklı etkinlikler gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

        Bu yıl da öğrenciler ve velilerin katılımıyla konvoy düzenlediklerini anlatan Özkan, "Güzel bir etkinlik oldu. Köy halkımızın da ilgi ve beğenisini topladı. Yaz boyunca çocuklarımıza din eğitimlerini vererek kursumuzu tamamlayacağız." dedi.



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