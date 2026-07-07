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        Çorum FK'de Atakan Cangöz ile yollar ayrıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de orta saha oyuncusu Atakan Cangöz ile yolların ayrıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 21:55 Güncelleme:
        Çorum FK'de Atakan Cangöz ile yollar ayrıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de orta saha oyuncusu Atakan Cangöz ile yolların ayrıldığı bildirildi.


        Kulüpten yapılan açıklamada, Atakan Cangöz'ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

        Futbolcuya, Çorum FK'nin şampiyonluğuna sağladıkları katkı için teşekkür edilerek, yeni kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

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