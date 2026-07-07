Çorum FK'de Atakan Cangöz ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de orta saha oyuncusu Atakan Cangöz ile yolların ayrıldığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Atakan Cangöz'ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi. Futbolcuya, Çorum FK'nin şampiyonluğuna sağladıkları katkı için teşekkür edilerek, yeni kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

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