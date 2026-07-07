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        Çorum'da aileler "dijital detoks"la elektronik eşya kullanmadan 12 saat geçirdi

        Çorum'da düzenlenen "dijital detoks" etkinliğinde çocuklar ve aileleri cep telefonu ile diğer elektronik eşyayı kullanmadan 12 saat geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 14:08 Güncelleme:
        Çorum'da aileler "dijital detoks"la elektronik eşya kullanmadan 12 saat geçirdi

        Çorum'da düzenlenen "dijital detoks" etkinliğinde çocuklar ve aileleri cep telefonu ile diğer elektronik eşyayı kullanmadan 12 saat geçirdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Nüfus On Yılı Etkinlikleri kapsamında, çocukların dijital bağımlılıktan uzak bir gün geçirmelerine yardımcı olmak amacıyla "dijital detoks" etkinliği düzenlendi.

        Çorum Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle, Çorum Belediyesi Gençlik Obası'nda düzenlenen etkinliğe 20 aile katıldı.

        Aileler, cep telefonlarını görevlilere teslim ederek girdiği obada belediyenin ebru, hat gibi sanat atölyelerine katıldı, ilk kez ok atma, at binme gibi tecrübeler yaşadı.

        Çocuklar ise geleneksel çocuk oyunları oynayarak dijital ekranlardan uzak 12 saat geçirdi.

        Etkinlik süresince katılımcıların dijital cihazları emanet alınarak, ailelerin gün boyunca geleneksel oyunlar, yarışmalar, sportif ve eğitsel aktivitelerle birlikte kaliteli zaman geçirmeleri sağlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, aile içi iletişimi güçlendirme, aile bağlarını pekiştirme, dijital cihazların neden olduğu iletişim engellerine dikkat çekme ve teknolojiden uzak geçirilen zamanın aile yaşamına sağladığı olumlu katkıları deneyimletmek amacıyla dijital detoks kampı düzenlediklerini kaydetti.

        Etkinliğe Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da katıldı.



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