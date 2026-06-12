Kargı'da öğrencilerin desteğiyle düzenlenen kampanyada 66 ünite kan bağışı alındı

Çorum'un Kargı ilçesinde Türk Kızılay ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında 66 ünite bağış toplandı.



Kargı Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen kampanya, vatandaşlardan ilgi gördü.



Kampanyada öğrenciler, ailelerini, komşularını ve çevrelerindeki vatandaşları kan bağışında bulunmaya teşvik ederek organizasyonun geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladı.



Öğrencilerin yürüttüğü farkındalık çalışmaları sonucunda 66 gönüllü bağışçıdan kan bağışı alındı.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğrencilerin gösterdiği duyarlılığın toplumsal dayanışma açısından örnek olduğu belirtilerek, kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkür edildi.







