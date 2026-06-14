Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Mecitözü'nde öğrencilerden geri dönüşüm temalı sergi

        Mecitözü'nde öğrencilerden geri dönüşüm temalı sergi

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı yıl sonu sergisinde, geri dönüştürülen atık malzemelerden yapılan eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Mecitözü'nde öğrencilerden geri dönüşüm temalı sergi

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı yıl sonu sergisinde, geri dönüştürülen atık malzemelerden yapılan eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Mecitözü Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) öğrencilerinin bir yıllık çalışmalarından oluşan "Düşler Sokağı Resim Sergisi"bir alışveriş merkezinde açıldı.

        Köylerden taşımalı eğitimle okula gelen öğrenciler tarafından hazırlanan sergiye müzik dinletisi de eşlik etti.

        Sergide, 14 kurs öğrencisinin hazırladığı 60 tablo yer alırken, okulda eğitim gören 70 öğrencinin yaptığı duvar süslemeleri ve kağıt çalışmaları da ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Çalışmalarda toplam 84 öğrencinin emeğinin bulunduğu belirtildi.

        Koordinatörlüğünü görsel sanatlar öğretmeni Serdar Pelteci'nin yürüttüğü sergide, atık malzemelerin geri dönüştürülmesiyle hazırlanan tablolar dikkati çekti.

        Akrilik boya çalışmaları ile ders etkinlikleri kapsamında hazırlanan eserler de ziyaretçilerden ilgi gördü.

        Serginin açılışına, Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        Antalya'da öğretmen faciası
        Antalya'da öğretmen faciası
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        İstanbul'dan en çok hangi meyve-sebzeler tüketiliyor?
        İstanbul'dan en çok hangi meyve-sebzeler tüketiliyor?
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Kraliyet ailesi yuhalandı
        Kraliyet ailesi yuhalandı
        Bakan Kurum, körfeze tüple daldı
        Bakan Kurum, körfeze tüple daldı
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        Engelli annesine komşu saldırısı! Kürekle başına vurdu!
        Engelli annesine komşu saldırısı! Kürekle başına vurdu!
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyluyor
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyluyor
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Didim'de ünlü rüzgarı
        Didim'de ünlü rüzgarı
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor

        Benzer Haberler

        Doğuştan yaşadığı sağlık sorunlarını öğretmeni sayesinde tanıştığı resimle...
        Doğuştan yaşadığı sağlık sorunlarını öğretmeni sayesinde tanıştığı resimle...
        Sungurlu'da etiket-kasa fiyat farkı tespit edilen market 1 gün kapatıldı
        Sungurlu'da etiket-kasa fiyat farkı tespit edilen market 1 gün kapatıldı
        Çorum'da yüzlerce vatandaş A Milli Futbol Takımı'nı birlikte destekledi
        Çorum'da yüzlerce vatandaş A Milli Futbol Takımı'nı birlikte destekledi
        Milli maç heyecanı Alaca'da dev ekranda yaşandı
        Milli maç heyecanı Alaca'da dev ekranda yaşandı
        Jandarma ekiplerinden 187. kuruluş yıl dönümü etkinliği
        Jandarma ekiplerinden 187. kuruluş yıl dönümü etkinliği
        Çorum'da monta sarılı bulunan tüfek polis ekipleri harekete geçirdi
        Çorum'da monta sarılı bulunan tüfek polis ekipleri harekete geçirdi