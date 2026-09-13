MHP Çorum İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi yapıldı

MHP Çorum İl Başkanlığı 15. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi'nde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, ülkücü hareketin, Türk milletinin her zorlu dönemde "Önce ülkem ve milletim" şiarıyla sorumluluk almaktan kaçınmadığını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" hedefinde önemli eşiklerin aşıldığını belirten Kayrıcı, "Terör örgütü varlığını feshetmiştir. Terörsüz Türkiye hedefi, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kabul edilmesiyle önemli bir aşamaya gelmiştir. Bu kanun teklifinde güvenlik güçlerimizi şehit eden ve terör saldırıları talimatı verenlere yönelik bir af yoktur. Geldiğimiz noktada örgütün Suriye kolu olan SDG/YPG varlığını feshetmiş ve silahlarını teslim etmeye başlamıştır. Terörsüz Türkiye, yalnızca ülkemizde değil bölgemizde de istikrar ve güvenin anahtarı olmuştur." diye konuştu.

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- "Terörsüz Türkiye, güçlü Türkiye'nin habercisidir"

Cumhur İttifakı'nın kararlı duruşuyla terör bataklığının kurutulmakta olduğunu ifade eden Kayrıcı, "Terörsüz Türkiye, bölgesine yön veren, küresel çapta söz sahibi olan güçlü Türkiye'nin habercisidir. Bu kutlu hedef, Türkiye düşmanlarının uykularını kaçırmaktadır." dedi.

Terörsüz Türkiye üzerinden MHP'yi ve Cumhur İttifakı'nı hedef alanların, tarihin yanlış tarafında durduklarını dile getiren Kayrıcı, şöyle devam etti:

"Altılı masa etrafında koltuklarını koruyabilmek için terör örgütünün siyasi uzantılarıyla ittifak yapanların bugün şehit ve gazilerimizi istismar etme girişimleri en hafif tabirle simsarlıktır. Dün Türkiye'nin terörle mücadelesine karşı çıkanlarla kol kola yürümekten utanmayanların bugün terörsüz Türkiye'ye saldırmaları ikiyüzlülüktür. Milliyetçi Hareket Partisinin duruşu nettir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz başımızın tacıdır. Anayasamızın ilk 4 maddesinden ve Türk milletinin egemenlik haklarından asla taviz yoktur."

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Terörsüz Türkiye'nin, kardeşlik, barış ve refah ile gelecek Türk asrının müjdecisi olduğunu söyleyen Kayrıcı, "Terörsüz Türkiye ile huzur, güven ve refah artacak, ekonomik ve sosyal kalkınmamız hızlanacaktır. Terörün kökü kazınarak yeni bir dönemin kapıları açılacak ve yeni yüzyıla Türk mührü mutlaka vurulacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Birliğimiz daim olsun, devletimiz güçlü olsun, milletimiz var olsun"

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Cumhur İttifakı'nın Türkiye'yi geleceğe güçlü şekilde taşıyacağını vurguladı.

MHP MYK Üyesi Ahmet Kürşat Azkur da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Türkiye'nin kritik dönemlerinde sorumluluk alan bir lider olarak ortaya çıktığını söyledi.

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Azkur, "Devlet Bahçeli, bu zamana kadar aldığı kararlarla başımızı hiç eğdirmedi, alnımıza kara çalmadı. Allah ondan bin kere razı olsun. Biz, ondan razıyız. İnşallah o da bizden razıdır. Sayın Genel Başkanımız diyor ki: 'Terörsüz Türkiye, gençlerimize bırakılacak en büyük mirastır.' ve biz bu mirasa sahip çıkacağız. Birliğimiz daim olsun, devletimiz güçlü olsun, milletimiz var olsun." dedi.

- "Terörsüz Türkiye, taviz, teslimiyet değildir, terörle pazarlık hiç değildir"

MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da milliyetçi hareketin Türkiye'nin gelecek yüzyılını inşa etme mücadelesi verdiğini söyledi.

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Türkiye Yüzyılı'nın da bu mücadelenin parçası olduğuna dikkati çeken Çıplak, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye, taviz, teslimiyet değildir, terörle pazarlık hiç değildir. Terörsüz Türkiye, terörün ve terör örgütlerinin tasfiye edildiği, silahın sustuğu, devlet otoritesinin vatanımızın her karış toprağında tartışmasız hakim olduğu, çocuklarımızın geleceğe korkuyla değil umutla baktığı büyük ve güçlü Türkiye hedefidir. Terörsüz Türkiye hedefine ilerlerken şehitlerimizin aziz hatırasını incitecek, gazilerimizin onurunu zedeleyecek hiçbir anlayışın yanında dün olmadık, bugün değiliz, yarın da olmayacağız."

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Konuşmaların ardından oylamaya geçildi.

Çıplak, kongrede yeniden MHP Çorum İl Başkanı seçildi.