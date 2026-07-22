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        Sanatçı Musa Eroğlu Çorum'da konser verdi

        Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu, Çorum'da konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 22:50 Güncelleme:
        Sanatçı Musa Eroğlu Çorum'da konser verdi

        Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu, Çorum'da konser verdi.

        Çorum Belediyesince düzenlenen 38. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamında Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen konsere vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Konserde Eroğlu, en sevilen türkülerini katılımcılarla birlikte seslendirdi.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, konser sırasında sahneye çıkarak Eroğlu'na çiçek verdi.

        Aşgın, konuşmasında, festival kapsamında kentte birçok etkinlik yapıldığını söyledi.

        Musa Eroğlu'nun Türkiye'nin önde gelen sanatçılarından olduğunu ifade eden Aşgın, Çorum'da konser vermesinden ötürü Eroğlu'na teşekkür etti.



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