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        8. Babadağ BabaFest'te Nurcan Altınok rüzgârı esti

        Babadağ'ın köklü geleneklerini ve kültürel değerlerini yaşatmak amacıyla düzenlenen 8. Babadağ BabaFest'in ilk gecesinde Nurcan Altınok'un sahne aldı. Güçlü sesi ve geniş repertuvarıyla Altınok, festival alanını dolduran vatandaşlardan büyük alkış aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:42 Güncelleme:
        8. Babadağ BabaFest'te Nurcan Altınok rüzgârı esti

        Babadağ’ın köklü geleneklerini ve kültürel değerlerini yaşatmak amacıyla düzenlenen 8. Babadağ BabaFest’in ilk gecesinde Nurcan Altınok’un sahne aldı. Güçlü sesi ve geniş repertuvarıyla Altınok, festival alanını dolduran vatandaşlardan büyük alkış aldı.

        Denizli’nin Babadağ ilçesinde, ilçenin köklü geleneklerini ve kültürel mirasını yaşatmayı amaçlayan 8. Babadağ BabaFest, renkli görüntülerle başladı. Festivalin ilk akşamında sahne alan TRT sanatçısı Nurcan Altınok, geniş repertuvarı ve güçlü sesiyle Babadağlılar ve festival için ilçeye gelen misafirlerle buluştu. Sanatçının seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar, konser boyunca keyifli anlar yaşadı.

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        "Babadağ’da Olmaktan Mutluluk Duyuyorum"

        Sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Nurcan Altınok, konser sırasında yaptığı konuşmada Babadağ’da böylesine özel bir gecede vatandaşlarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Konserin sonunda Babadağ Kaymakamı Miyase Demirkoparan ve Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, başarılı performansından dolayı Nurcan Altınok’a teşekkür etti. Kaymakam Demirkoparan ve Başkan Kumral, sanatçıya günün anısına çiçek ve hediye takdiminde bulundu.

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