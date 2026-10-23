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        Çivril'in meşhur Koçak üzümü tezgâhlarda

        Denizli'nin Çivril ilçesinde Koçak Dağı eteklerinde yetişen, kendine özgü aroması ve soğuğa dayanıklılığıyla tanınan Koçak üzümü pazara indi. Kilogramı 75 ila 100 lira arasında değişen ürün, lezzetiyle ilgi görüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Çivril'in meşhur Koçak üzümü tezgâhlarda

        Denizli’nin Çivril ilçesinde Koçak Dağı eteklerinde yetişen, kendine özgü aroması ve soğuğa dayanıklılığıyla tanınan Koçak üzümü pazara indi. Kilogramı 75 ila 100 lira arasında değişen ürün, lezzetiyle ilgi görüyor.

        Bölgenin yöresel ürünleri arasında yer alan Koçak üzümünün üretiminin geçmiş yıllara göre azaldığını belirten üretici Nursel Çakır, buna rağmen geleneksel lezzetin değerini koruduğunu söyledi. Geçmişte bölgede daha yaygın yetiştirilen üzümün bugün daha az üretildiğini ifade eden Çakır, "Koçak üzümü tadıyla nam salmış özel bir türdür. 3040 yıl önce herkes yetiştirirdi. Şimdi azaldı ama tadını bilen vazgeçemiyor" dedi.

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        Ürünün en dikkat çekici özelliklerinden birinin soğuk havaya dayanıklılığı olduğunu vurgulayan Çakır, diğer çeşitlerin sezonu sona erdikten sonra da Koçak üzümünün dalında taze kalabildiğini belirtti. Çakır, "Diğer tüm üzüm çeşitleri bittiğinde bile Koçak üzümünü dalından koparıp taze bir şekilde yiyebilirsiniz. Soğuğa dayanıklı olması bizim için en büyük avantaj" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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