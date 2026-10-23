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        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Çal Belediyesi üreticinin gücüne güç katıyor Çal Belediyesi besicilere yönelik yem desteğini bu yılda sürdürdü

        Çal Belediyesi üreticinin gücüne güç katıyor Çal Belediyesi besicilere yönelik yem desteğini bu yılda sürdürdü

        Çal Belediyesi, iştiraki Yeşil Çal A.Ş. aracılığıyla hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik kırmızı pancar küspesi desteğini bu yıl da sürdürdü. Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, besicilerin artan maliyetler karşısında desteklenmesi amacıyla yem desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:49 Güncelleme:
        Çal Belediyesi üreticinin gücüne güç katıyor Çal Belediyesi besicilere yönelik yem desteğini bu yılda sürdürdü

        Çal Belediyesi, iştiraki Yeşil Çal A.Ş. aracılığıyla hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik kırmızı pancar küspesi desteğini bu yıl da sürdürdü. Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, besicilerin artan maliyetler karşısında desteklenmesi amacıyla yem desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

        Çal Belediyesi, besicilerin artan maliyetler karşısında desteklenmesi amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirilen üreticilere yem desteği projesini bu yıl da sürdürdü. Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, üreticinin ve besicinin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Çal Belediyesi olarak üretenin ve besicilerimizin yanında durmaya devam ediyoruz. Çünkü üreten bir toplum güçlü bir toplumdur. Üreten Çal, güçlü bir Çal’dır. Üreticimize verilen her destek, ilçemizin geleceğine yapılan yatırımdır" dedi.

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        Geçtiğimiz yıllarda da farklı kalemlerde destekler sunduklarını hatırlatan Başkan Hakan, bu yıl Yeşil Çal A.Ş. aracılığıyla kırmızı pancar küspesi dağıtımını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Her yıl desteklerimizin kapsamını genişletmeyi hedefliyoruz. Ürün çeşitliliğini artırarak üreticilerimizin ihtiyaçlarına daha fazla cevap vermek istiyoruz. Emekten gelen gücü ve alın terini önemsiyoruz. Artan ekonomik maliyetler karşısında üreticilerimize bir nefes olmak, onların yükünü bir nebze olsun hafifletmek istiyoruz" diye konuştu.

        Desteklerden yararlanan üreticilerin görüşlerinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Başkan Hakan, gelen geri dönüşlere göre destek programlarını daha da geliştireceklerini sözlerine ekledi.

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        Oğuz Helvacı: "Üreticimizin gücüne güç katacağız"

        Yeşil Çal A.Ş. Genel Müdürü Oğuz Helvacı da belediyenin üretime yönelik desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti. Tarım ve hayvancılığın Çal ekonomisinin temel dinamiklerinden biri olduğuna dikkat çeken Genel Müdür Helvacı, "Yeşil Çal A.Ş. olarak üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu yıl kırmızı pancar küspesi desteğini gerçekleştirirken, önümüzdeki süreçte farklı destek modelleri üzerinde de çalışmalarımız sürüyor. Üreten, emek veren her vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Çal Belediyesi ve Yeşil Çal A.Ş. tarafından yürütülen destek programının, ilçedeki hayvancılık faaliyetlerinin güçlendirilmesine ve üreticilerin ekonomik olarak desteklenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

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