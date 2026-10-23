Denizli Büyükşehir'den 16,2 milyar TL'lik yatırım hamlesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 20242026 yılları arasında toplam 16,2 milyar TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen ve planlanan 68 projeyi toplu açılış ve temel atma töreniyle kente kazandırıyor. Tamamlanan 31 projenin açılışının yapılacağı, 17 projenin temelinin atılacağı törende, 20 yeni projenin de müjdesi verilecek. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, 25 Ekim Pazar günü saat 15.30’da Gazi Bulvarı Merkez Kapalı Spor Salonu önünde düzenlenecek törene tüm Denizlilileri davet etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehri her alanda ileriye taşıyacak yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Kentin çözülemeyen sorunlarını tarihe gömen, her yaştan ve her kesimden vatandaşın yaşamına dokunan çalışmalar kapsamında; 7,5 milyar TL’lik yatırımla tamamlanan 31 projenin açılışı yapılacak, 2,7 milyar TL’lik yatırımla hayata geçirilen 17 projenin temeli atılacak. Ayrıca 6 milyar TL'lik yatırımla kente kazandırılacak 20 yeni projenin müjdesi aynı gün verilecek. Toplam 16,2 milyar TL maliyetindeki 68 projeyi Denizlililerle buluşturacak olan bu büyük yatırım hamlesi, kentin altyapısından üstyapısına, kültürel mirasından sosyal yaşamına kadar her alanda ekonomik ve sosyal gelişimine güçlü bir ivme kazandıracak.

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Her kesime ve her yaşa dokunan projeler

Toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarını gözeten bir yaklaşımla hazırlanan projeler; sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunuyor. Üreten insanların şehri, sanat şehri, Ege şehri ve mutlu insanların şehri Denizli vizyonuyla hayata geçirilen yatırımlar, kentin çehresine kalıcı bir değer katacak. Toplu açılış ve temel atma töreni, 25 Ekim Pazar günü saat 15.30’da Gazi Bulvarı’nda Merkez Kapalı Spor Salonu önünde gerçekleştirilecek.

Başkan Çavuşoğlu’ndan açılışa davet

Göreve geldikleri ilk günden bu yana şehrin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tüm hemşehrilerini bu tarihi buluşmaya davet ederek, "Denizli’miz için hayal ettiğimiz geleceği, halkımızla birlikte adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz. Projelerimizi ihtiyaç sahibinin, üretenin ve bu kente gönül veren herkesin yüzünü güldürecek şekilde tasarlıyoruz. Açılışını yapacağımız 31 eserimiz, temelini atacağımız 17 projemiz ve hemşehrilerimize müjdesini vereceğimiz 20 projemizle dev bir yatırımı şehrimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu büyük coşkuya ortak olmak üzere, 25 Ekim Pazar günü saat 15.30’da düzenleyeceğimiz törenimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.