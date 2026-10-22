8. Babadağ BABAFEST 2026 başladı

Babadağ’ın dokuma kültürünü, tarihini ve turizm potansiyelini tanıtmayı amaçlayan 8. Babafest 2026 başladı. Belediye Başkanı Murat Kumral standları dolaşarak esnaflara hayırlı işler diledi.

23 Ekim Cuma günü ise, saat 15.00’te açılış ve kortej yürüyüşü gerçekleşecek. Programda, "Bir Yumak Umut Babadağ" kanserde farkındalık etkinliği düzenlenecek. "Geçmişin Karelerinde Okul Yılları" fotoğraf sergisi, "Minyatür Dokuma Tezgahları" sergisi ve Prof. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca tarafından hazırlanan "Babadağ Gibi" dokuma ve örgü kişisel sergisi ziyaretçilere açılacak. Günün konser programında ise saat 21.00’de Necati ve Saykolar sahne alacak.

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24 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.30’da Ersan Er, saat 21.30’da ise NEZ konser verecek. Festivalin son günü olan 25 Ekim Pazar günü saat 11.00’de offroad gösterileri gerçekleştirilecek ve saat 21.30’da ise İsmail YK sahnesiyle festival son bulacak.

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Babafest’in 8’incisinin büyük bir coşkuyla başladığını belirterek, "Dokumanın başkenti, girişimci insanların diyarı Babadağ’ımızı hak ettiği yere taşımak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Festival boyunca konserler, kültürel etkinlikler, sergiler, moda gösterileri ve yöresel ürünlerin sergilendiği tezgahlar vatandaşlarla buluşacak. Babadağ’ın kültürü, dokuması, geçmiş hatıraları bu festivalde hayat bulacak" diye konuştu.

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"Tüm Denizli halkını BABAFEST’e bekliyoruz"

Babafest için çağrıda bulunan Kumral; "Tüm hemşehrilerimizi ve Denizli halkını, 2225 Ekim tarihlerinde bu coşkuya ortak olmaya, Babadağ’ımızın güzelliklerini birlikte paylaşmaya davet ediyorum. Katılımınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.