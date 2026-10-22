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        Denizli'de hafızlık eğitimi başladı

        Denizli'de İncilipınar Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu ile Pamukkale Müftülüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında öğrenciler için hafızlık eğitimi başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 13:09 Güncelleme:
        Denizli'de hafızlık eğitimi başladı

        Denizli’de İncilipınar Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu ile Pamukkale Müftülüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında öğrenciler için hafızlık eğitimi başlatıldı.

        Okulda başlayan eğitimlerle öğrencilerin Kur’anı Kerim’i doğru ve güzel okumaları, ayetleri ezberlemeleri ve manevi gelişimlerinin desteklenecek. Proje kapsamında öğrencilerin akademik eğitimlerinin yanı sıra millî ve manevi değerler doğrultusunda yetişmelerine de katkı sağlanacak. Okul yönetimi ile Pamukkale Müftülüğünün ortaklaşa yürüttüğü çalışmanın, öğrencilerin dinî bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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