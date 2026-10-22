Denizli Basket, Avrupa kupalarında önemli bir galibiyet aldı

– Y. Denizli Basket, FIBA Europe Cup G Grubu üçüncü maçında İsviçre temsilcisi Lions de Genve’yi deplasmanda 8076 mağlup ederek Avrupa kupalarında önemli bir galibiyete imza attı.

Yoğun maç takvimine rağmen mücadeleyi bırakmayan yeşilsiyahlı ekip, Cenevre deplasmanından dört sayı farkla galip ayrıldı. Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede oyuncularının ortaya koyduğu mücadele ve özveriye dikkat çekti. Takımının yoğun maç temposunda önemli bir sınav verdiğini belirten Aktaş, oyuncularının sahadaki gayretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aktaş, "Bu yoğun tempoda oyuncularımın göstermiş olduğu mücadele ve özveri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Cenevre’deki destek unutulmadı

Başantrenör Zafer Aktaş, deplasmanda takımı yalnız bırakmayan taraftarlara ve destek verenlere de teşekkür etti. Cenevre’de kendilerini destekleyen başkanların ve vatandaşların yanı sıra ekran başından takımı takip eden basketbolseverlerin desteğinin önemine vurgu yaptı. Aktaş, "Bizi Cenevre’de yalnız bırakmayan sevgili başkanlarımıza, vatandaşlarımıza ve ekran başında destekleyen tüm taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Denizli Basket Avrupa’da yoluna devam ediyor

Lions de Genve karşısında alınan 8076’lık galibiyetle Avrupa mücadelesinde önemli bir sonuç elde eden Y. Denizli Basket, FIBA Europe Cup G Grubu’ndaki iddiasını sürdürdü. Yeşilsiyahlılar, hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde hem de Avrupa kupalarında yoğun fikstür içerisinde mücadele etmeye devam ediyor.