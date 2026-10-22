Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Denizli Basket, Avrupa kupalarında önemli bir galibiyet aldı

        Denizli Basket, Avrupa kupalarında önemli bir galibiyet aldı

        – Y. Denizli Basket, FIBA Europe Cup G Grubu üçüncü maçında İsviçre temsilcisi Lions de Genve'yi deplasmanda 8076 mağlup ederek Avrupa kupalarında önemli bir galibiyete imza attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:30 Güncelleme:
        Denizli Basket, Avrupa kupalarında önemli bir galibiyet aldı

        – Y. Denizli Basket, FIBA Europe Cup G Grubu üçüncü maçında İsviçre temsilcisi Lions de Genve’yi deplasmanda 8076 mağlup ederek Avrupa kupalarında önemli bir galibiyete imza attı.

        Yoğun maç takvimine rağmen mücadeleyi bırakmayan yeşilsiyahlı ekip, Cenevre deplasmanından dört sayı farkla galip ayrıldı. Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede oyuncularının ortaya koyduğu mücadele ve özveriye dikkat çekti. Takımının yoğun maç temposunda önemli bir sınav verdiğini belirten Aktaş, oyuncularının sahadaki gayretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aktaş, "Bu yoğun tempoda oyuncularımın göstermiş olduğu mücadele ve özveri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Cenevre’deki destek unutulmadı

        Başantrenör Zafer Aktaş, deplasmanda takımı yalnız bırakmayan taraftarlara ve destek verenlere de teşekkür etti. Cenevre’de kendilerini destekleyen başkanların ve vatandaşların yanı sıra ekran başından takımı takip eden basketbolseverlerin desteğinin önemine vurgu yaptı. Aktaş, "Bizi Cenevre’de yalnız bırakmayan sevgili başkanlarımıza, vatandaşlarımıza ve ekran başında destekleyen tüm taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum" dedi.

        Denizli Basket Avrupa’da yoluna devam ediyor

        Lions de Genve karşısında alınan 8076’lık galibiyetle Avrupa mücadelesinde önemli bir sonuç elde eden Y. Denizli Basket, FIBA Europe Cup G Grubu’ndaki iddiasını sürdürdü. Yeşilsiyahlılar, hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde hem de Avrupa kupalarında yoğun fikstür içerisinde mücadele etmeye devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        İspanya vizesinde yeni dönem
        İspanya vizesinde yeni dönem
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Yine en çok o konuşuldu
        Yine en çok o konuşuldu
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada
        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Ne kadar katkı verdiler?
        Ne kadar katkı verdiler?
        İran'dan internet kabloları tehdidi
        İran'dan internet kabloları tehdidi
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
        Ghosting yapanlar da yaralı
        Ghosting yapanlar da yaralı

        Benzer Haberler

        19 ilçede 2065 üreticiye 170 ton tohum desteği sağlandı Başkan Çavuşoğlu: "...
        19 ilçede 2065 üreticiye 170 ton tohum desteği sağlandı Başkan Çavuşoğlu: "...
        Çivril'de entegre mücadele çalışmaları sürüyor
        Çivril'de entegre mücadele çalışmaları sürüyor
        Yeşil Çivril Belediyespor'da tek hedef 3. Lig
        Yeşil Çivril Belediyespor'da tek hedef 3. Lig
        "Başarı tesadüf değil, emek işidir" diyerek gençlere mesaj verdi
        "Başarı tesadüf değil, emek işidir" diyerek gençlere mesaj verdi
        Belediyede özel kalemle tartışan kadın muhtara hapis cezası
        Belediyede özel kalemle tartışan kadın muhtara hapis cezası
        Çameli'de minikler ve aileleri geleneksel oyunlarda yarıştı
        Çameli'de minikler ve aileleri geleneksel oyunlarda yarıştı