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        "Başarı tesadüf değil, emek işidir" diyerek gençlere mesaj verdi

        – İletişim fakültesi öğrencilerine gazetecilik mesleğindeki kariyer yolculuğunu anlatan Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özkan Tokmak, "Mezun olmayı beklemeyin. Kendinizi geliştirin, üretin, deneyim kazanın. Fırsat geldiğinde hazır olmak için bugünden çalışın. Başarı tesadüf değil, emek işidir" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:16 Güncelleme:
        "Başarı tesadüf değil, emek işidir" diyerek gençlere mesaj verdi

        – İletişim fakültesi öğrencilerine gazetecilik mesleğindeki kariyer yolculuğunu anlatan Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özkan Tokmak, "Mezun olmayı beklemeyin. Kendinizi geliştirin, üretin, deneyim kazanın. Fırsat geldiğinde hazır olmak için bugünden çalışın. Başarı tesadüf değil, emek işidir" dedi.

        DGC Başkanı Özkan Tokmak, İletişim Fakültesi Kariyer Buluşmalarında öğrencilerle bir araya geldi. Düzenlenen programa Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ali Soylu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. "Başarı Tesadüf Değil: Kariyerini Kendin İnşa Et" başlıklı söyleşide Tokmak, mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

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        Kariyerinin farklı dönemlerinin kendisine yeni deneyimler kazandırdığını belirten Tokmak, "Ben de meslek hayatıma radyoculukla başladığımda bugün bulunduğum noktayı bütün ayrıntılarıyla bilmiyordum. Zaman içinde farklı alanlarda çalıştım, yeni sorumluluklar üstlendim ve kendi yayın kuruluşumu kurdum. Kariyerinizin başında bütün cevapları bilmek zorunda değilsiniz. Önemli olan öğrenmeye açık olmak, fırsatları değerlendirmek ve kendinizi geliştirmek. İlk başladığınız yer, ulaşabileceğiniz son nokta değildir" dedi.

        Üniversite eğitiminin uygulamayla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Tokmak, öğrencilerin mesleki deneyim kazanmak için mezuniyeti beklememelerini isteyerek; "Haber yazın, röportaj yapın, video hazırlayın, dijital içerik üretin. İlgi duyduğunuz alanları deneyin ve çalışmalarınızı biriktirin. Mezun olduğunuzda yalnızca diplomanızın değil, ortaya koyduğunuz işlerin ve edindiğiniz deneyimlerin de olması önemli. Çünkü mesleki bilgi, uygulamayla deneyime dönüşür" diye konuştu.

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        "Gazetecilikte güveni korumak zorundasınız"

        Mesleki güvenilirliğin önemine dikkat çeken Tokmak, "Bir haberi ilk veren olmak isteyebilirsiniz. Ancak doğruluğundan emin olmadığınız bir bilgiyi yayımladığınızda sonuçlarını da düşünmek zorundasınız. Gazetecilikte topluma doğru bilgi sunmak sorumluluğumuzun en önemli parçası. Güven uzun zamanda kazanılır. Bilgiyi doğrulamak ve meslek ilkelerine bağlı kalmak gerekir. İtibarınızı korumak, kariyeriniz boyunca taşıyacağınız bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

        "Teknolojiyi kullanın ama düşünme sorumluluğunuzu devretmeyin"

        Dijitalleşme ve yapay zekânın iletişim sektörünü dönüştürdüğünü belirten Tokmak, öğrencilerin yeni teknolojileri öğrenirken sorgulama ve doğrulama becerilerini de geliştirmeleri gerektiğini vurguladı. Teknolojinin yakından takip edilmesini isteyen Tokmak, "Teknolojiyi öğrenmekten çekinmeyin. Ancak karşınıza çıkan her bilgiyi doğru kabul etmeyin. Kaynağı sorgulayın, bilgiyi kontrol edin ve yaptığınız işin sorumluluğunu üstlenin. Teknoloji değişebilir ama doğru bilgiye ulaşma ve güvenilir içerik üretme sorumluluğumuz devam eder" dedi.

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        Söyleşi sonrası İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Soylu, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özkan Tokmak'a teşekkür belgesi taktim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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