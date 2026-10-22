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        Yeşil Çivril Belediyespor'da tek hedef 3. Lig

        Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) ilk hafta deplasmanda puan kaybeden Yeşil Çivril Belediyespor, sahasında karşılaşacağı Manavgatspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:17 Güncelleme:
        Yeşil Çivril Belediyespor'da tek hedef 3. Lig

        Profesyonelliğe Geçiş Ligi’nde (PGL) ilk hafta deplasmanda puan kaybeden Yeşil Çivril Belediyespor, sahasında karşılaşacağı Manavgatspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

        Ligin ilk haftasında Korkuteli deplasmanından istediği sonucu alamayan yeşilbeyazlı ekip, hafta sonu kendi sahasında oynayacağı Manavgatspor karşılaşmasını kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

        Kulüp yöneticisi Halil Ertuğrul, takımın yeni bir kadro yapılanmasına gittiğini belirterek, ligdeki tüm ekiplerin güçlü ve iddialı olduğunu ifade etti. Geçen sezon profesyonel lige yükselme fırsatını kaçırdıklarını hatırlatan Ertuğrul, "Yeşil Çivril Belediyespor olarak hedefimizi 3. Lig olarak belirledik. Geçen sezon kapısından döndüğümüz profesyonel lige bu yıl ulaşmak istiyoruz. Bu doğrultuda genç, hırslı ve mücadeleci bir takım kurduk. Hocamızın azmi ve bilgisi, oyuncularımızın enerjisiyle birleştiğinde ligin en iyi futbolunu oynayan takımı ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

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        Taraftara destek çağrısı

        İlk haftadaki puan kaybını uyum ve kondisyon sürecine bağlayan Ertuğrul, Manavgatspor karşılaşmasını kazanarak bunu telafi etmek istediklerini belirtti. Oyuncuların moral ve motivasyonunun yüksek olduğunu aktaran Ertuğrul, taraftarlara destek çağrısında bulunarak, "İlk hafta mağlubiyetini geride bıraktık, tamamen Manavgatspor maçına odaklandık. Oyuncularımızın morali ve motivasyonu yüksek. Bu hafta kendi sahamızda oynayacağımız karşılaşma bizim için büyük önem taşıyor. Seyircimizin tribünleri doldurarak takımı ateşlemesini ve 90 dakika boyunca destek olmasını bekliyoruz." dedi.

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