19 ilçede 2065 üreticiye 170 ton tohum desteği sağlandı Başkan Çavuşoğlu: "Toprağın emekçisi yalnız değil"

Denizli Büyükşehir Belediyesinin artan yem maliyetlerine karşı üreticiyi desteklemek ve üretimi güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği 5’li Karışım Yem Bitkisi Tohumu Desteğinde dağıtım süreci başladı. Proje kapsamında il genelindeki 2 bin 65 üreticiye toplam 170,4 ton yüksek besin değerine sahip yem bitkisi tohumu ulaştırılıyor.

Sürdürülebilir üretimi desteklemek ve üreticilerin en büyük gider kalemlerinden biri olan yem maliyetlerini düşürmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin "Üretime Destek, Çiftçimize Güç" vizyonuyla hayata geçirdiği 5’li Karışım Yem Bitkisi Tohumu Desteği projesinde dağıtım takvimi başladı. Yüksek besin değerine sahip macar fiğ, yem bezelyesi, tritikale, kılçıksız buğday ve kışlık yulaf karışımından oluşan nitelikli tohumlar, Denizli’nin tüm ilçelerindeki hak sahibi çiftçilerle buluşuyor. Ekonomik şartların üreticileri zorladığı bu dönemde hayvancılıkla uğraşan küçük ve orta ölçekli çiftçilerin yükünü ciddi oranda hafifletecek olan bu destek, hem toprak verimliliğini artıracak hem de hayvansal üretimin kalitesini yükseltecek.

REKLAM

5’li karışım yem bitkisi tohumu desteğinde dağıtım başladı

Projenin başvuru ve hazırlık süreçlerinin ardından, tohumların en kısa sürede güvenle üreticilere ulaşabilmesi için iki hafta sürecek dağıtım takvimi planlandı. Birinci hafta dağıtım programı kapsamında, ilk gün Beyağaç’ta 297, Kale’de 52, Tavas’ta 162 üreticiye toplam 1.590 çuval yem teslim edilirken, bu hafta 14 ilçede dağıtımlar tamamlanmış olacak. İkinci hafta dağıtım programı, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Çameli ilçesinden başlayacak. İkinci hafta Çameli’de 218, Acıpayam’da 373, Çivril’de 326 üreticiye toplam 3.077 çuval yem desteği ulaştırılacak. Projeyle toplam 2.065 üreticiye 170,4 ton yüksek besin değerine sahip yem bitkisi tohumu desteği verilecek. Dağıtım gün ve saatleri bildirilen hak sahibi üreticilerin, belirtilen lokasyonlara gelerek tohumlarını teslim almaları gerekiyor.

REKLAM

"Üreticimiz kazanacak, Denizli güçlenecek"

Tarımın ve hayvancılığın şehrin can damarı olduğunu vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Toprağına sahip çıkan, emeğini esirgemeyen tüm çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Amacımız yalnızca topraklarımızın verimini artırmak değil; aynı zamanda hayvancılıkla uğraşan cefakar hemşehrilerimizin bütçesine katkı sağlamaktır. Bugün tarlalarla buluşan her bir tohum, yarınlarımıza umuttur. Yeni üretim sezonunun tüm üreticilerimize bolluk, bereket ve yüksek kazanç getirmesini diliyorum. Desteğimiz tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.