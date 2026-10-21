DTO heyeti Çin'de kablo fabrikasını inceledi

Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) üyelerinden oluşan Denizli iş insanları heyeti, Çin'in Guangzhou kentinde gerçekleştirilen Canton Fuarı'nı ziyaret etme programı kapsamında, kablo ve enerji iletim sistemleri alanında faaliyet gösteren Jianbao Cable firmasının tesislerinde teknik incelemelerde bulundu.

Büyük ilgi gören iş gezisinde üretim teknolojileri, sektörel gelişmeler ve iki ülke arasındaki potansiyel ticari iş birliği imkânları ele alındı. DTO'nun yurt dışı organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmesinde Denizlili KOBİ'lerin ihracatçı olmalarını istediklerini açıklayan Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, talep olduğu müddetçe Odalarının üyelerini dünyanın dört bir tarafındaki fuarlarla buluşturmaya, Denizli'yi ve sektörlerini tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.

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Denizli Ticaret Odası'nın, üyelerinin uluslararası pazarlardaki gelişmeleri yakından takip etmelerini ve yeni ticari bağlantılar kurmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği 140. Canton Fuarı programı kapsamında Çin'e giden 40 kişilik iş insanları heyeti, Guangzhou'nun Zengcheng bölgesinde faaliyet gösteren Guangdong Jianbao Cable Co. Ltd. firmasını ziyaret etti. 2002 yılında kurulan Jianbao Cable, elektrik ve enerji sektörüne yönelik kablo üretimi alanında faaliyet gösteriyor. 700'ün üzerinde çalışanı bulunan firma; alçak ve orta gerilim kabloları, enerji iletim hatlarında kullanılan iletkenler, yangına dayanıklı kablolar, endüstriyel kontrol ve haberleşme kablolarının yanı sıra güneş ve rüzgâr enerjisi sistemleri ile elektrikli araçlara yönelik özel kablolar üretiyor. Üretim altyapısında 400'ün üzerinde otomasyon ve üretim ekipmanı bulunuyor. Firma, uluslararası kalite ve ürün standartlarına yönelik sertifikasyonlarıyla çok sayıda pazarda faaliyet gösteriyor.

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Fikir alışverişinde bulundular

DTO üyelerinin ziyaretinin ilk bölümünde, Jianbao Cable İhracat Müdürü Liu Minling tarafından firmanın üretim kapasitesi, ürün grupları, ihracat faaliyetleri ve uluslararası pazarlardaki çalışmaları hakkında bir sunum oldu. Sunumun ardından düzenlenen toplantıda ise sektör temsilcileri fikir alışverişinde bulundu. Denizli iş insanları heyeti, programın devamında fabrikanın üretim hatlarını dolaşarak kablo üretiminde kullanılan makinaları, otomasyon sistemlerini, kalite kontrol süreçlerini ve üretim teknolojilerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Ayrıca, firmanın sahibi Yang Xuan ile de bir görüşme gerçekleştirildi. Sektör temsilcilerinin tamamının katıldığı toplantıdaki heyette yer alan Makina Sanayici İş İnsanları Derneği (MAKSİAD) Başkanı Mehmet Sarı, Denizli'nin makine imalat sanayisi, üretim kabiliyetleri ve sektörel potansiyeli hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Firma sahibi Yang Xuan ile gerçekleştirilen görüşmenin sonunda, Denizli Ticaret Odası tarafından kendisine ziyaretin anısına plaket takdim edilerek karşılıklı iyi niyet dilekleri iletildi.

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Yetkilileri, Denizli'ye davet etti

DTO Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Çakır da Denizli'nin güçlü sanayi altyapısına ve uluslararası ticaret deneyimine dikkat çekerek iki ülke firmaları arasında karşılıklı ticari ilişkilerin geliştirilebileceğini vurguladı, iş birliği fırsatlarının görüşülmesi ve Denizli sanayisinin yerinde görülüp değerlendirilmesi için firma yetkililerini Denizli'ye davet etti.

Denizli Horozu plaketi hediye etti

Çakır, Jianbao Cable İhracat Müdürü Liu Minling'e, Denizli'nin simgesi olan horoz figürlü bir plaket takdim ederek teşekkür de etti. Ayrıca, iş gezilerine büyük bir ilgi ve yoğun katılım gösteren DTO üyeleri ile kendilerine bu imkanı sunan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'a müteşekkir olduklarını da ifade etti. Ziyaretin gerçekleştirilmesine, Akasya Danışmanlık CEO'su İshak Gülaçtı katkı sağladı. Denizli Ticaret Odası heyeti, teknik inceleme ve ikili görüşmelerin ardından Jianbao Cable tesislerinden ayrıldı.

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Başkan Erdoğan: "KOBİ'lerimizin, ihracatçı olmalarını istiyoruz"

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, organizasyonla ilgili değerlendirmesinde, Canton Fuarı programı kapsamında gerçekleştirdikleri teknik inceleme ziyaretlerinin, üyelerin uluslararası üretim teknolojilerini yakından tanımalarını sağladığına dikkat çekti. Başkan Erdoğan, "Fabrika ziyaretimiz, üyelerimizin Denizli'nin makina, elektrik ve enerji sektörlerindeki potansiyelini yabancı firma temsilcilerine doğrudan aktarmaları ve yeni ticari iş birliği olanaklarını değerlendirmeleri açısından büyük önem taşıyor. Organizasyonumuza gösterilen yoğun ilgi ve katılımdan dolayı üyelerimize teşekkür ediyoruz. Talep olduğu müddetçe üyelerimizi dünyanın dört bir tarafındaki fuarlara ulaştırmaya ve Denizli'miz ile sektörlerimizi tanıtmaya devam edeceğiz. KOBİ'lerimizin ihracatçı olmaları, temel hedeflerimizden biridir; bunu için mücadele edeceğiz" dedi.