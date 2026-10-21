Merkezefendi Kent Tiyatrosundan miniklere yeni oyun

Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu, yeni çocuk oyunu "80 Günde Dünya Gezisi"ni ilk kez sahneleyerek minik seyircileriyle buluşturdu.

Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çocuklara tiyatroyu sevdirmek ve hayal dünyalarını zenginleştirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Kent Tiyatrosu, yeni oyunuyla minik izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Merkezefendi Kent Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan, Önder Tahmaz'ın tiyatroya uyarlayıp oyunlaştırdığı "80 Günde Dünya Gezisi" adlı çocuk oyunu, bugün gerçekleştirilen ilk gösterimiyle minik seyircilerle buluştu. Minik seyircilerle buluşan oyun, çocukları tiyatronun renkli ve masalsı dünyasında eğlenceli bir yolculuğa çıkardı.

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Çocukların sanatla küçük yaşlarda tanışmasını önemseyen Merkezefendi Belediyesi, tiyatronun birleştirici ve geliştirici gücünü ilçenin farklı noktalarındaki etkinliklerle çocuklara ulaştırmayı sürdürüyor. Kent Tiyatrosu, birbirinden farklı oyunlarla çocukların hayal güçlerini desteklemeyi, kültür ve sanatla iç içe büyümelerine katkı sunuyor. Merkezefendi Kent Tiyatrosu, yeni oyunu "80 Günde Dünya Gezisi" ile önümüzdeki dönemde de minik seyircileriyle buluşmaya devam edecek.