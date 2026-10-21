Alevlerin sardığı ev kullanılamaz hale geldi
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Tekkeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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