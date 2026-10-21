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        Denizli'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında düzenlenen 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, kent genelindeki kamu yatırımları ile ulaşım ve trafik güvenliğine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 13:47 Güncelleme:
        Denizli'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında düzenlenen 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, kent genelindeki kamu yatırımları ile ulaşım ve trafik güvenliğine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

        Valilik Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının sunumlarıyla devam eden ve tamamlanan projeler, yatırım ödenekleri ve maliyetleri ele alındı.

        Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün sunumunun ardından konuşan Vali Köşger, 17 kilometrelik Serinhisar-Yeşilova bağlantı yoluna ilişkin çalışmaların öncelikli olarak ele alınmasını istedi.

        Serinhisar Leblebiciler Organize Sanayi Sitesi'ndeki kavşağın geniş ve ağır tonajlı araçların kullanımına uygun hale getirilmesi için standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesini isteyen Köşger, Sarayköy Tarıma Dayalı Jeotermal Sera Organize Sanayi Bölgesi, Sarıabat Mahallesi ve Acıpayam Aynes Fabrikası kavşağında planlanan aydınlatma çalışmalarının da trafik güvenliği açısından ele alınması talimatını verdi.

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        Toplantıda, Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nin giriş ve dönüş yolunda cep alanının kısa olması nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu da gündeme geldi.

        Köşger, yolun genişletilmesine yönelik çalışmaların öncelikli değerlendirilmesini ve sorunun kurumlar arası koordinasyonla çözülmesini istedi.

        Denizli Ticaret Odası Başkanlığınca iletilen, organize sanayi bölgelerinde işe gidiş ve dönüş saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğuna ilişkin talepler de görüşüldü.

        Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğünün sunumlarıyla devam eden toplantıda, kurumların yürüttüğü çalışmalar ve talepleri de ele alındı.

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        Toplantı, kurum ve kuruluşlardan gelen talep ve sorunların değerlendirilmesi ve çözüm süreçlerinde koordinasyonun sağlanmasına yönelik görüş alışverişinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri

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