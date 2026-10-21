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        Geçmiş dönem Pamukkale Belediye Başkanına görevi kötüye kullanmadan 2 yıl hapis cezası

        Pamukkale Belediyesinin Bağbaşı Kültür Merkezinin inşası sırasında yapılan ödemeler nedeniyle 8 milyon lira zarara uğratıldığı iddiasıyla yargılanan dönemin Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'e, "görevi kötüye kullanma" suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 13:36 Güncelleme:
        Geçmiş dönem Pamukkale Belediye Başkanına görevi kötüye kullanmadan 2 yıl hapis cezası

        Pamukkale Belediyesinin Bağbaşı Kültür Merkezinin inşası sırasında yapılan ödemeler nedeniyle 8 milyon lira zarara uğratıldığı iddiasıyla yargılanan dönemin Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin’e, "görevi kötüye kullanma" suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verildi.

        Pamukkale'de Bağbaşı Kültür Merkezinin inşasını gerçekleştiren müteahhit firmalara yapılan ödemelerle ilgili iddialar, 2018 yılında yargıya taşındı. Hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılama yapılan Pamukkale Belediyesinin önceki dönem Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin hakkında, Bağbaşı Kültür Merkezinin inşası sürecindeki ödemeler nedeniyle açılan davada karar çıktı. Denizli 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Gürlesin, 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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        Belediyenin 8 milyon lira zarara uğratıldığı belirtildi

        Dosyaya konu olan iddialara göre müteahhit firma, Pamukkale Belediyesi ve bir finans şirketi arasında temlik sözleşmesi bulunuyordu. Buna rağmen belediyenin, sözleşme kapsamında finans şirketine yapılması gereken ödemeleri doğrudan yüklenici firmalara yaptığı ileri sürüldü. Finans şirketinin alacağını talep etmesi üzerine belediyenin aynı alacak için yeniden ödeme yapmak zorunda kaldığı belirtildi. Müteahhit firmanın iflas etmesi nedeniyle oluşan zararın da giderilemediği ifade edildi. Mahkeme kararında, Pamukkale Belediyesi’nin 8 milyon lira zarara uğratıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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