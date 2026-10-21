Seyir halindeki tırda yangın çıktı
Denizli'de seyir halindeki tırın bir anda alev alması korku dolu anlar yaşattı. Sürücünün durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerne bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Denizli'de seyir halindeki tırın bir anda alev alması korku dolu anlar yaşattı. Sürücünün durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerne bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın, Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Kumavşarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir tırın dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Seyir halindeyken alevleri fark eden tır sürücü, aracını yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken, tırın dorsesinde maddi hasar oluştu.
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