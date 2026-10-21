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        Denizli İdmanyurdu'nda eski başkana tepki

        3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Denizli İdmanyurdu'nda yönetim isim vermeden eski başkan İbrahim Gürel'e tepki gösterilen yazılı bir açıklama yayınladı. Kırmızı-siyahlı yönetim, "Kulübümüzle maddi ve manevi herhangi bir bağı ve ilişkisi kalmayan eski yönetim kurulu başkanı şahsın, takımımızın ligde oynayacağı her müsabaka öncesinde sistematik olarak yaptığı haksız ve gerçeklikten uzak açıklamaları sebebiyle kamuoyunu aydınlatma gerekliliği hasıl olmuştur" ifadelerine yer verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Denizli İdmanyurdu'nda eski başkana tepki

        3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Denizli İdmanyurdu'nda yönetim isim vermeden eski başkan İbrahim Gürel'e tepki gösterilen yazılı bir açıklama yayınladı. Kırmızı-siyahlı yönetim, “Kulübümüzle maddi ve manevi herhangi bir bağı ve ilişkisi kalmayan eski yönetim kurulu başkanı şahsın, takımımızın ligde oynayacağı her müsabaka öncesinde sistematik olarak yaptığı haksız ve gerçeklikten uzak açıklamaları sebebiyle kamuoyunu aydınlatma gerekliliği hasıl olmuştur" ifadelerine yer verdi.

        Denizli temsilcisinden yapılan açıklama şöyle: "Bu açıklamalar kulübümüzün çalışma düzenini ve takımımızın müsabakalara hazırlık sürecini olumsuz etkilemektedir. Kulübümüzün başarısını istediğini ileri süren şahsın art niyetli tutumunu sürdürmesi, söz konusu söylemlerinin samimiyetini ve inandırıcılığını da ortadan kaldırmaktadır. Şahsın, haksız ve mesnetsiz iddialar ile kulübümüze zarar verme gayretinin önüne geçilebilmesi adına kulübümüz ile olan ilişiği yönetim kurulumuzun kararı ile kesilmiştir. Hukuki yollara başvurulmuş olup konuya ilişkin beyan ve delillerimiz ilgili mercilere sunulmuştur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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