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        Çivril'de başlayan sanat yolculuğu 50 yıldır tuvale yansıyor

        Resim öğretmeni ve ressam Emin Güler, ilk görev yeri olan Denizli'nin Çivril ilçesinden başlayan meslek hayatında, yarım asırlık sanat birikimini Anadolu insanının yaşam mücadelesini anlatan eserlerle sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:39 Güncelleme:
        Çivril'de başlayan sanat yolculuğu 50 yıldır tuvale yansıyor

        Resim öğretmeni ve ressam Emin Güler, ilk görev yeri olan Denizli'nin Çivril ilçesinden başlayan meslek hayatında, yarım asırlık sanat birikimini Anadolu insanının yaşam mücadelesini anlatan eserlerle sürdürüyor.

        Resim öğretmeni ve ressam Emin Güler, 50 yıllık sanat hayatında Anadolu insanını, doğayı ve yaşam mücadelesini konu alan çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Meslek hayatına Çivril'de başlayan Güler, öğretmenlik yıllarında filizlenen resim tutkusunu emekliliğinde de sürdürüyor.

        1968 yılında Mersin İlk Öğretmen Okulu'ndan mezun olan Emin Güler, ilk görevine Çivril'in Osmanköy İlkokulu'nda başladı. Denizli'nin farklı köy ve kasabalarında altı yıl öğretmenlik yapan Güler, 19741975 eğitimöğretim yılında girdiği Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nden 1978 yılında mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra Denizli'ye dönerek resim öğretmeni olarak görev yaptı.

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        Anadolu insanının mücadelesini resmediyor

        Yarım asrı aşan sanat yaşamında çok sayıda kişisel ve karma sergiye katılan Emin Güler, yurt dışındaki sanat organizasyonlarında aldığı ödüllerle de çalışmalarını uluslararası platformlara taşıdı. Eserlerinde insanın doğayla ve yaşam koşullarıyla mücadelesine odaklanan Güler, "Kısmetin Peşinde", "Denizin Bereketi" ve "Gün Altında Anadolu" temalarıyla farklı yaşam hikâyelerini tuvale aktarıyor. Balıkçıların denizle, Anadolu insanının toprakla mücadelesini ve canlıların yaşam savaşını ele alan ressam, kendine özgü renk ve kompozisyon anlayışıyla üretmeye devam ediyor.

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        "Resimlerimi gözlem ve yaşanmışlıklarımla oluşturuyorum"

        Sanat anlayışının temelinde Anadolu'yu ve insanını yakından tanımasının bulunduğunu belirten Emin Güler, eserlerini kişisel gözlemleri ve yaşam deneyimlerinden beslenerek oluşturduğunu ifade etti. Güler, "Anadolu'yu ve Anadolu insanının yaşamını bilen, bu yaşantının içinden gelen biri olarak gözlem ve yaşanmışlıklarımın senteziyle resimlerimi oluşturuyorum. Çalışmalarımda insan ve çevresinin yaşama çabası temel konumu oluşturuyor. Kimi zaman balıkçıların denizle, kimi zaman Anadolu insanının toprakla mücadelesi; kimi zaman da bir canlının yaşam kavgası tuvalimde yer buluyor. Seçtiğiniz konularla öz ve biçim bütünlüğü sağlayıp size ait ifade dilini ortaya koymak en temel çabamdır" dedi.

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        Çivril'de başlayan meslek hayatını sanatla birleştiren Emin Güler, Anadolu'nun kültürel birikimini ve insan hikâyelerini eserleri aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarmayı sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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