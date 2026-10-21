Merkezefendi'de park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.

Zafer Mahallesi 1022 Sokak'ta bir tekstil firmasının önünde park halinde olan elektrikli otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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