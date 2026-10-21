Çal Belediyespor'da ikinci yarıdaki mücadele geleceğe umut verdi

Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde Denizli'yi temsil eden Çal Belediyespor, Marmaris Belediyespor'u konuk etti. İlk yarıyı 10 geride kapatan Çal Garası, ikinci yarıda bulduğu golle skoru 11'e getirdi. Mücadelede kazanan çıkmadı.

Denizli'nin Çal ilçesinde futbol heyecanı yaşandı. Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde 12. Grupta mücadele eden Çal Belediyespor, Vali Yusuf Ziya Göksu Stadı'nda Marmaris Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Taraftarının desteğini arkasına alan Çal Garası, geriye düştüğü karşılaşmada beraberliği yakalasa da galibiyet golünü bulamadı. Karşılaşmanın 21'inci dakikasında Marmaris Belediyespor'dan Şahin Atakan Çevik'in kaydettiği golle konuk ekip 10 öne geçti. İlk yarı Marmaris Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

REKLAM

Çal Garası ikinci yarıda baskısını artırdı

İkinci yarıya etkili başlayan Çal Belediyespor, rakip kalede kurduğu baskının karşılığını 62'nci dakikada aldı. Şeref Can Özdemir'in kaydettiği golle Çal garası skoru 11'e getirdi.Beraberlik golünün ardından galibiyet için ataklarını sıklaştıran Çal Garası, taraftarının desteğiyle rakip kalede gol aradı. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmadı. Karşılaşma 11 eşitlikle tamamlandı. İki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

"Çal Garası mücadelesiyle gurur verdi"

Çal Belediyespor Kulüp Başkanı Ümit Barış Kuzu, Marmaris Belediyespor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Karşılaşmada geriye düşmelerine rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını belirten Başkan Kuzu, "Sahada son düdüğe kadar mücadele eden futbolcularımızı yürekten kutluyorum. İlk yarıda geriye düşmemize rağmen ikinci yarıda ortaya koyduğumuz oyun, mücadele azmimiz ve beraberlik golümüz bizleri memnun etti. Galibiyeti çok istedik ancak futbolun içinde bu sonuçlar da var. Takımımıza güveniyoruz. Eksiklerimizi değerlendirerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da destekleri için teşekkür ediyorum. Çal Garası olarak yolumuza aynı inanç ve kararlılıkla devam edeceğiz.Takımın sezon boyunca mücadeleci kimliğini koruyacağını vurgulayarak Çal Belediyespor'a gönül veren herkese teşekkür etti.