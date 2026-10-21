Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Denizli emniyetinden hayat kurtaran uyarı: "Bir saniye dur"

        Denizli emniyetinden hayat kurtaran uyarı: "Bir saniye dur"

        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, günlük hayatta yapılan küçük ihmallerin ciddi risklere dönüşebileceğini belirterek, trafikte telefon kullanımı, kask takılması ve siber güvenlik gibi konularda vatandaşlara önemli tedbir çağrısında bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:24 Güncelleme:
        Denizli emniyetinden hayat kurtaran uyarı: "Bir saniye dur"

        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, günlük hayatta yapılan küçük ihmallerin ciddi risklere dönüşebileceğini belirterek, trafikte telefon kullanımı, kask takılması ve siber güvenlik gibi konularda vatandaşlara önemli tedbir çağrısında bulundu.

        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, toplumsal farkındalık oluşturmak ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla dikkat çeken bir bilgilendirme metni yayımladı. Hazırlanan uyarıda, günlük hayat koşturmacası içinde yapılan basit ihmallerin büyük tehlikelere davetiye çıkardığına vurgu yapıldı.

        "Küçük ihmaller ciddi risklere dönüşebilir"

        Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla yapılan uyarıda, sürücülerden yayalara kadar her kesimin alması gereken basit tedbirlere değinildi. "Bir saniye dur! Günlük hayatın içindeki küçük ihmaller, ciddi risklere dönüşebilir. Seyir hâlindeyken telefon kullanmamak, kask takmadan yola çıkmamak, bilinmeyen bağlantılara karşı dikkatli olmak, ateşli silahları ve değerli eşyaları güvenli şekilde muhafaza etmek Alacağın basit önlemlerle birçok riskin önüne geçebilirsin. Unutma, tedbir almak senin elinde!" ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"

        Benzer Haberler

        Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan emekleri için muhtarlara teşekkür belgesi...
        Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan emekleri için muhtarlara teşekkür belgesi...
        Denizli'de 50 bin TL'lik evlilik desteği sürüyor Denizli Büyükşehirden kırs...
        Denizli'de 50 bin TL'lik evlilik desteği sürüyor Denizli Büyükşehirden kırs...
        Şarjdaki elektrikli araç alev aldı
        Şarjdaki elektrikli araç alev aldı
        Engelsiz Yazar kitap fuarında okurlarıyla buluştu
        Engelsiz Yazar kitap fuarında okurlarıyla buluştu
        DSO Meclisinin yeni döneminde ilk gündem, sanayinin geleceği oldu
        DSO Meclisinin yeni döneminde ilk gündem, sanayinin geleceği oldu
        Denizli'nin buluşçu ustası Hüseyin Kurucan hayatını kaybetti
        Denizli'nin buluşçu ustası Hüseyin Kurucan hayatını kaybetti