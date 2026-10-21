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        Şarjdaki elektrikli araç alev aldı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde şarjda bulunduğu sırada alev alan elektrikli araç, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ve özel söndürme battaniyesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:05 Güncelleme:
        Şarjdaki elektrikli araç alev aldı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde şarjda bulunduğu sırada alev alan elektrikli araç, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ve özel söndürme battaniyesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı

        Merkezefendi ilçesi Zafer Mahallesi 1022 Sokak No: 10 adresinde meydana gelen olayda, şarjda takılı olan elektrikli araç henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

        Olay yerine kısa sürede intikal eden Gümüşler ve Kayalık şubesi ekipleri, elektrikli araç yangınlarında hayati önem taşıyan söndürme battaniyesi yardımıyla alevlere müdahale etti. Ekiplerin titiz ve koordineli çalışması sonucunda şarjdaki araç kısa sürede söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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