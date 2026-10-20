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        Denizli'nin buluşçu ustası Hüseyin Kurucan hayatını kaybetti

        Denizli'de 28 yıl öğretmenlik yapan, emekliliğinin ardından 41 yıl boyunca Eski Levazım bölgesinde soğuk demir üzerine çırak, kalfa ve ustalar yetiştiren 88 yaşındaki Hüseyin Kurucan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yenilikçi tasarımlarıyla tanınan ve geçmiş yıllarda Yılın Ahisi seçilen Kurucan, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:20 Güncelleme:
        Denizli'nin buluşçu ustası Hüseyin Kurucan hayatını kaybetti

        Denizli’de 28 yıl öğretmenlik yapan, emekliliğinin ardından 41 yıl boyunca Eski Levazım bölgesinde soğuk demir üzerine çırak, kalfa ve ustalar yetiştiren 88 yaşındaki Hüseyin Kurucan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yenilikçi tasarımlarıyla tanınan ve geçmiş yıllarda Yılın Ahisi seçilen Kurucan, son yolculuğuna uğurlandı.

        Denizli’de eğitim hayatına ve zanaatkârlık geleneğine uzun yıllar emek veren 88 yaşındaki Hüseyin Kurucan’dan acı haber geldi. Meslek yaşamının 28 yılını öğretmenliğe ayıran, emekli olduktan sonra da üretmekten ve mesleğini genç kuşaklara öğretmekten vazgeçmeyen Kurucan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Denizli’nin Eski Levazım bölgesinde 41 yıl boyunca soğuk demir üzerine çırak, kalfa ve usta yetiştiren Kurucan, geliştirdiği farklı tasarımlarla da kentte tanınan isimler arasında yer alıyordu. Hüseyin Kurucan, 28 yıllık öğretmenlik mesleğinin ardından emekliye ayrılsa da bilgi ve deneyimlerini başkalarına aktarmayı sürdürdü. Denizli’nin Eski Levazım bölgesinde yıllarca çalışan Kurucan, 41 yıl boyunca meslek öğrenmek isteyen çıraklara yol gösterdi, kalfaların yetişmesine katkı sundu ve ustalık geleneğinin devam etmesi için emek verdi. Öğretmenlik yıllarında öğrencilerine, emeklilik döneminde ise yanında çalışan çırak ve kalfalara bilgi aktaran Kurucan, yaşamının büyük bölümünü eğitim ve üretimle geçirdi.

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        Denizli’de otomobillerin üzerine ilk çadırı tasarladı

        Hüseyin Kurucan, yalnızca yetiştirdiği ustalarla değil, günlük yaşamda karşılaşılan ihtiyaçlara yönelik geliştirdiği tasarımlarla da biliniyordu. Kurucan’ın dikkat çeken çalışmalarından biri, kenelerden korunmak amacıyla otomobillerin üzerine kurulabilen çadır tasarımıydı. Denizli’de bu amaçla otomobil üstü çadırı ilk kez tasarlayıp üreten kişi olarak tanınan Kurucan, farklı kullanım alanlarına yönelik çözümler geliştirdi. Üretim çalışmalarını kendi fikirleri doğrultusunda şekillendiren usta, yıllar boyunca çeşitli tasarımları hayata geçirdi. Kurucan’ın geliştirdiği ürünler arasında akıllı sehpa da bulunuyordu. Bu tasarımın mucidi olarak bilinen Hüseyin Kurucan, otomatik kamelya üzerine yaptığı çalışmayla da adından söz ettirdi. Otomatik kamelyayı tasarlayarak ilk üretimini gerçekleştiren usta olarak tanınan Kurucan, farklı fikirlerini somut ürünlere dönüştürmesiyle öne çıktı. Uzun yıllar boyunca sürdürdüğü meslek hayatında hem geleneksel ustalık bilgisini yaşatan hem de yeni tasarımlar geliştiren Kurucan, Denizli’de üretkenliğiyle tanınan zanaatkârlardan biri oldu.

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        Yılın Ahisi seçilerek onurlandırılmıştı

        Mesleğine verdiği emek ve ustalık geleneğine katkılarıyla tanınan Hüseyin Kurucan, geçmiş yıllarda Yılın Ahisi seçilmişti. Ahilik kültürünün temelinde yer alan meslek öğretme ve ustalık bilgisini gelecek kuşaklara aktarma anlayışını uzun yıllar sürdüren Kurucan, Eski Levazım bölgesinde yetiştirdiği çırak, kalfa ve ustalarla mesleki birikimini paylaşmıştı. Kurucan’ın yaşamında öğretmenlik, zanaatkârlık ve yeni ürünler geliştirme çabası bir arada yer aldı. Tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybeden Hüseyin Kurucan için Denizli’de cenaze töreni düzenlendi. Kurucan’ın cenazesi, ikindi namazının ardından Mezarlıkbaşı Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında İlbade Mezarlığı’nda toprağa verilecek. 28 yıllık öğretmenlik geçmişi, 41 yıllık ustalık deneyimi ve geliştirdiği tasarımlarla tanınan Hüseyin Kurucan, geride yetişmesine katkı sunduğu ustaları ve yıllarca emek verdiği çalışmalarını bıraktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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