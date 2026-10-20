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        Denizli Büyükşehir'den Cumhuriyet'e özel Bülent Ortaçgil konseri Şarkılar Cumhuriyet için söylendi

        Denizli Büyükşehir Belediyesinin Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında düzenlediği Bülent Ortaçgil konseri, sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Özay Gönlüm Salonu'nu dolduran yüzlerce Denizlili, usta sanatçının unutulmaz şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:14 Güncelleme:
        Denizli Büyükşehir'den Cumhuriyet'e özel Bülent Ortaçgil konseri Şarkılar Cumhuriyet için söylendi

        Denizli Büyükşehir Belediyesinin Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında düzenlediği Bülent Ortaçgil konseri, sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Özay Gönlüm Salonu'nu dolduran yüzlerce Denizlili, usta sanatçının unutulmaz şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

        Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği kutlama programı kapsamında sahne alan Türk müziğinin usta ismi Bülent Ortaçgil, Denizlililere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda düzenlenen geceye Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, ilçe belediye başkanları, daire başkanları, sanatçının çok sayıda hayranı ile sanatseverler katıldı.

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        Sahne performansıyla gönülleri fethetti

        Yıllara meydan okuyan eserlerini ve sevilen şarkılarını Denizlililer için seslendiren Ortaçgil, hayranlarına müzik dolu bir akşam yaşattı. Usta sanatçı, güçlü yorumu ve samimi sahne performansıyla katılımcıların gönlünü fethetti. Salonu dolduran müzikseverler, dev koro oluşturarak şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Gecenin sonunda Denizlililer, usta sanatçıyı uzun süre ayakta alkışladı.

        Büyükşehir sahnesinde çiçeklerle ağırlandı

        Gecenin sonunda sahneye davet edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, muhteşem konseri ve kente kattığı anlamlı Cumhuriyet coşkusu için teşekkür ederek usta sanatçıya çiçek takdim etti. Başkan Vekili Marım, "Salonumuzu dolduran, bu coşkuyu hep birlikte omuz omuza paylaşan tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyor; Cumhuriyetimizin ışığında daha nice güzel günlerde buluşmayı diliyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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