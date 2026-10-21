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        Engelsiz Yazar kitap fuarında okurlarıyla buluştu

        Denizli'nin Kale ilçesinde yaşayan ve kendisini "Engelsiz Yazar" olarak tanımlayan şair ve yazar Gökhan Sağıt, 9. Denizli Kitap Fuarı'nda eserlerini okurları için imzaladı. Eftalit Yayınları standında kitapseverlerle buluşan Sağıt, 21 ve 22 Ekim tarihlerinde de Denizlili Yazarlar standında okuyucularını ağırlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 08:49 Güncelleme:
        Engelsiz Yazar kitap fuarında okurlarıyla buluştu

        Denizli’nin Kale ilçesinde yaşayan ve kendisini "Engelsiz Yazar" olarak tanımlayan şair ve yazar Gökhan Sağıt, 9. Denizli Kitap Fuarı’nda eserlerini okurları için imzaladı. Eftalit Yayınları standında kitapseverlerle buluşan Sağıt, 21 ve 22 Ekim tarihlerinde de Denizlili Yazarlar standında okuyucularını ağırlayacak.

        Denizli’nin Kale ilçesinde yaşayan, doğuştan yürüme engelli şair ve yazar Gökhan Sağıt, kaleme aldığı eserlerle edebiyat dünyasındaki yolculuğunu sürdürüyor. Kendisini "Engelsiz Yazar" olarak tanımlayan Sağıt, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve TÜYAP iş birliğiyle düzenlenen 9. Denizli Kitap Fuarı’nda okurlarıyla bir araya geldi. Eftalit Yayınları standında düzenlenen imza gününe katılan Sağıt, şiirlerini ve kitaplarını okuyucularıyla buluşturarak edebiyatın insanları bir araya getiren yönünü bir kez daha ortaya koydu. Denizli’nin farklı ilçelerinden yazarları ve kitapseverleri aynı çatı altında buluşturan fuarda yerini alan Sağıt, eserlerini imzalarken okuyucularıyla sohbet etme fırsatı da buldu. Yazarlık serüvenini sürdüren Sağıt’ın kitapları, imza günü aracılığıyla yeni okurlarla tanıştı. Doğuştan yürüme engelli olan Gökhan Sağıt, edebiyat çalışmalarını "Engelsiz Yazar" kimliğiyle sürdürüyor. Denizli’nin Kale ilçesinde yaşayan Sağıt, şiir ve yazılarını kitaplaştırarak okuyucularına ulaştırıyor. Yazarlığıyla kendisini ifade eden Sağıt, Denizli Kitap Fuarı’ndaki imza programıyla eserlerini doğrudan okuyucularıyla paylaşma imkânı buldu.

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        Gökhan Sağıt hangi kitaplarını imzaladı?

        9. Denizli Kitap Fuarı’nda Eftalit Yayınları standında okuyucularıyla buluşan Gökhan Sağıt, bugüne kadar kaleme aldığı farklı eserlerini imzaladı. İmza gününde Sağıt’ın "12:34", "Kale’nin Altın Yürekli Çocukları", "Bir Engellinin Yüreğinden Şiirler", "Mucize Dizeler", "Umuda Açılan Kapı" ve "Sonsuz Düşlerim" adlı kitapları okurlarla buluştu. Şiir ve edebiyat alanındaki çalışmalarını sürdüren Sağıt, birbirinden farklı isimler taşıyan eserleriyle yazın dünyasındaki üretimlerini Denizlili kitapseverlere tanıttı. Doğuştan gelen yürüme engeline rağmen yazarlık çalışmalarını sürdüren Sağıt, şiirlerini ve yazılarını kitaplar aracılığıyla okuyucularına ulaştırıyor. Özellikle "Bir Engellinin Yüreğinden Şiirler" adlı eseri, Sağıt’ın yazarlık kimliğiyle kişisel yaşam deneyimini bir araya getiren kitapları arasında yer alıyor.

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        Eftalit Yayınları standındaki imza programının ardından Gökhan Sağıt, Denizli Kitap Fuarı’nda okuyucularıyla buluşmaya devam edecek. Şair ve yazar Sağıt, 21 Ekim Çarşamba ve 22 Ekim Perşembe günlerinde fuar alanındaki Denizlili Yazarlar standında yer alacak. Bu tarihlerde fuarı ziyaret eden kitapseverler, Gökhan Sağıt’ın eserlerini inceleyebilecek, kitaplarını imzalatabilecek ve yazarla sohbet edebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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