Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan emekleri için muhtarlara teşekkür belgesi verdi

Denizli'nin Çal ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda, Belediye Başkanı Ahmet Hakan, ilçede görev yapan muhtarlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti. Başkan Hakan, "Çal'ımız için dayanışma içinde çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

Çal'da Muhtarlar Günü kapsamında düzenlenen buluşmada, ilçede görev yapan muhtarlar bir araya geldi. Mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, vatandaşların taleplerinin ilgili kurumlara iletilmesi ve yerel hizmetlerin yürütülmesinde önemli görev üstlenen muhtarlara, hizmetlerinden dolayı teşekkür belgeleri verildi.

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"Çal'ımız için dayanışma içerisinde olacağız"

Muhtarların yerel yönetimler ile vatandaşlar arasında önemli bir bağ oluşturduğunu belirten Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, ilçenin gelişmesi ve mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanması için iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Başkan Hakan, "Mahallelerimize ve hemşehrilerimize sundukları özverili hizmetler için tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Çal'ımız için dayanışma ve iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü gönülden kutluyorum" dedi.