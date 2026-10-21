Denizli'de 50 bin TL'lik evlilik desteği sürüyor Denizli Büyükşehirden kırsaldaki gençlere nefes aldıran destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ekonomik zorluklar nedeniyle yuva kurmakta zorlanan dar gelirli gençlere yönelik başlattığı "Evlilik Desteği" projesi sürüyor. Kırsal mahalleleri kapsayan destek programında, şartları sağlayan çiftlerin 50 bin TL’ye kadar olan düğün masrafları karşılanıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine yönelik destek programları yürüten Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kırsal kesimde evlilik hazırlığı yapan ihtiyaç sahibi gençleri yalnız bırakmıyor. Artan ekonomik zorluklar karşısında aile kurmak isteyen ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle düğün planlarını ertelemek zorunda kalan çiftlere nefes aldıran Evlilik Desteği projesi devam ediyor. Merkez dışındaki kırsal mahallelerde ikamet eden dar gelirli çiftlerin yararlanabildiği proje kapsamında, şartları sağlayan gençlerin 50 bin TL’ye kadar olan düğün masrafları Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

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"Dayanışma yolculuğumuz sürüyor"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, hiç kimsenin kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyeceği bir dayanışma ağını kararlılıkla ördüklerini belirterek, "Zorlu ekonomik şartların, özellikle hayata yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanan gençlerimizin omuzlarına yüklediği yükün farkındayız" dedi. Bu kapsamda, göreve geldikleri günden bu yana halkın bütçesine doğrudan nefes aldıracak sosyal destek projelerini hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, "Bu kentin imkanlarını yine bu kentin insanlarına adil ve şeffaf biçimde sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Başvuruyu gelin adayı yapacak

1835 yaş aralığında ve ilk evlilik şartı bulunan projeden yararlanmak isteyen dar gelirli çiftler, müracaatlarını www.denizli.bel.tr adresindeki "Başvurular" sekmesinden ya da https://apps.denizli.bel.tr/evlilikdestegibasvuru/ üzerinden gerçekleştirebiliyor. Evlenecek olan çiftlerin son 1 yıl içerisinde kırsalda ikamet etmesi şartı aranan projeye başvurular, sadece gelin adayı üzerinden online olarak yapılacak.