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        Çameli'de Ceviz Hasat Şenliği coşkusu yaşanacak

        Denizli'nin Çameli ilçesinde, bölgenin önemli ekonomik kaynaklarından birisi olan ceviz için Çameli Belediyesi tarafından 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Ceviz Hasadı Festivali gerçekleştirilecek. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, tüm vatandaşları festivale davet etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:18 Güncelleme:
        Çameli'de Ceviz Hasat Şenliği coşkusu yaşanacak

        Denizli’nin Çameli ilçesinde, bölgenin önemli ekonomik kaynaklarından birisi olan ceviz için Çameli Belediyesi tarafından 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Ceviz Hasadı Festivali gerçekleştirilecek. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, tüm vatandaşları festivale davet etti.

        Denizli’nin ceviz üretimiyle öne çıkan ilçelerinden Çameli, Ceviz Hasat Şenliği’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Çameli Belediyesi tarafından düzenlenen şenlik, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 12.00’de gerçekleştirilecek. İlçenin tarımsal zenginliğini, üreticilerin emeğini ve ceviz hasadının sevincini bir araya getirecek etkinlikte, hasat coşkusu hep birlikte yaşanacak.

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        Şenliğe Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekilleri Nilgün Ök, Şahin Tin ve Cahit Özkan ile AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu’nun katılması planlanıyor. Çameli Ceviz Hasat Şenliği, Çameli ilçesi Yeni Mahalle, Atatürk Bulvarı üzerinde, Yörük Çadırı karşısındaki festival alanında düzenlenecek. Etkinlikte, ilçenin önemli ekonomik değerleri arasında yer alan cevizin tanıtımına ve üreticilerin emeğinin ön plana çıkarılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

        Başkan Arslan’dan davet

        Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, şenliğe ilişkin yaptığı davette tüm vatandaşları etkinliğe katılmaya çağırdı. Başkan Arslan, "Çameli’mizin bereketini, üreticimizin emeğini ve hasat sevincini hep birlikte paylaşalım" ifadelerini kullanarak vatandaşları Ceviz Hasat Şenliği’ne davet etti.

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