Denizli'de 31 öğrenciden 3 kitap

Denizli Lütfi Ege Ortaokulu 7/E sınıfındaki 31 öğrencinin üç aylık çalışmayla hazırladığı kitaplar, 9. Denizli Kitap Fuarı’nda okurlarla buluştu. Türkçe öğretmeni Tarık Akçakaya öncülüğünde yürütülen projede, öğrencilerin oluşturduğu 31 karakter üç boyutlu yazıcılarla üretildi. Yoğun ilgi gören "Düş Sokağı Sakinleri" kitabı ise İngilizceye çevrilerek yayımlandı.

Denizli’de Lütfi Ege Ortaokulu öğrencileri, sınıfta başlayan yazarlık çalışmalarını kitap fuarına taşıdı. Okulun 7/E şubesinde öğrenim gören 31 öğrencinin yaklaşık üç ay süren çalışmaları sonucunda ortaya çıkan "Düş Sokağı Sakinleri", "Çorbada Tuzum Var" ve "Hayal Fabrikası" adlı eserler, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve TÜYAP iş birliğiyle düzenlenen 9. Denizli Kitap Fuarı’nda okuyucuların beğenisine sunuldu. Türkçe öğretmeni Tarık Akçakaya rehberliğinde hazırlanan kitaplar, öğrencilerin yalnızca yazarlık becerilerini geliştirmelerini değil, kendi oluşturdukları karakterleri üç boyutlu tasarımlara dönüştürmelerini de sağladı. Beşinci, altıncı ve yedinci sınıf düzeylerini kapsayan yazarlık çalışmalarında öğrencilerin ortaya koyduğu eserler, fuar alanında açılan stantta sergileniyor. Projeye katkı sunan öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte her gün stantta görev alarak ziyaretçilere kitaplarının hazırlanış sürecini anlatıyor. Lütfi Ege Ortaokulu Türkçe öğretmeni Tarık Akçakaya öncülüğünde yürütülen çalışma, 7/E sınıfındaki 31 öğrencinin ortak emeğiyle şekillendi. Yaklaşık üç aylık hazırlık döneminde öğrenciler, kendi düşüncelerinden ve hayal güçlerinden yararlanarak üç ayrı kitap ortaya çıkardı. "Düş Sokağı Sakinleri", "Çorbada Tuzum Var" ve "Hayal Fabrikası" isimleriyle hazırlanan eserler, öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini kullanmalarına ve üretimlerini okuyucularla paylaşmalarına imkan tanıdı. Çalışmanın kitap haline getirilmesiyle birlikte öğrenciler, yazdıkları metinlerin sınıf ortamının dışına çıkarak geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmasını sağladı.

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"Düş Sokağı Sakinleri" İngilizce olarak da yayımlandı

Öğrencilerin hazırladığı eserler arasında yer alan "Düş Sokağı Sakinleri", gördüğü yoğun ilginin ardından İngilizceye de kazandırıldı. Kitap, "The Residents of Dream Street" adıyla İngilizce olarak basıldı. Böylece öğrencilerin kaleme aldığı çalışmalar, Türkçe baskılarının yanı sıra farklı bir dilde de okuyucuların karşısına çıktı. Türkçe öğretmeni Tarık Akçakaya rehberliğindeki projenin bu aşaması, öğrencilerin yazarlık deneyimlerine yeni bir boyut kazandırdı. Henüz ortaokul sıralarındayken eserlerinin başka bir dilde yayımlanması, projenin öne çıkan sonuçlarından biri oldu. Lütfi Ege Ortaokulu öğrencilerinin çalışması yalnızca kitap yazımıyla sınırlı kalmadı. Eserlerde yer alan ve öğrenciler tarafından oluşturulan 31 farklı karakter, üç boyutlu yazıcılar yardımıyla fiziksel modellere dönüştürüldü. Böylece kitap sayfalarında anlatılan karakterler, fuar ziyaretçilerinin yakından inceleyebileceği üç boyutlu figürler olarak da hazırlandı. Yazarlık çalışmalarının teknolojiyle bir araya getirildiği projede, öğrencilerin hayal ettikleri karakterlerin somut birer tasarıma dönüşmesi, kitapların sunumuna farklı bir özellik kazandırdı. Kitaplarla birlikte sergilenen 31 karakter, öğrencilerin edebiyat alanındaki üretimlerinin görsel ve fiziksel bir karşılığını oluşturdu.

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Öğrenciler kendi kitaplarını ziyaretçilere anlatıyor

Lütfi Ege Ortaokulu öğretmenleriyle birlikte stantta bulunan öğrenciler, ziyaretçileri karşılayarak eserleri hakkında bilgi veriyor. Kitaplara katkı sunan öğrenciler, üç aylık hazırlık sürecinde ortaya çıkardıkları çalışmaları okuyucularla paylaşma fırsatı buluyor. Üç ayda üç kitabın hazırlanması, eserlerden birinin İngilizce yayımlanması ve 31 karakterin 3D yazıcılarla üretilmesi, projenin birbirini tamamlayan aşamaları oldu. Türkçe öğretmeni Tarık Akçakaya rehberliğinde yürütülen proje, 31 öğrencinin ortak çalışmasının üç kitap, bir İngilizce baskı ve üç boyutlu karakterlerle nasıl zenginleştiğini Denizlili kitapseverlerle buluşturuyor.